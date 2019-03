AuctionTime.com prépare la vente aux enchères d'équipements de construction qui aura lieu le 17 avril, au cours de la semaine du Bauma





LINCOLN, Nebraska, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- AuctionTime.com accepte actuellement les dépôts d'équipements de construction et les ensembles d'équipements, en prévision d'une vente aux enchères massive en ligne, prévue le 17 avril. La vente comprend un grand nombre de grues et d'équipements de montage, qui seront présentés en version imprimée et en ligne, sur AuctionTime.com, CraneTrader.com et CraneTrader EMEA, un magazine imprimé international qui sera présenté pour la première fois lors de la plus grande exposition du secteur, le Bauma, qui se tiendra à Munich (Allemagne), la semaine avant la vente aux enchères.

AuctionTime.com, un produit de la société de technologie du Nebraska Sandhills Publishing , permet aux vendeurs de tirer parti de l'exposition à travers de multiples canaux pour atteindre des acheteurs du monde entier. Ses listes de vente aux enchères sont annoncées en ligne sur AuctionTime.com et sur papier dans le magazine AuctionTime, au cours des semaines précédant la vente. Les équipements de construction publiés sur AuctionTime.com seront également annoncés sur MachineryTrader.com, CraneTrader.com, ForestryTrader.com et OilfieldTrader.com , où les listes d'enchères apparaissent en premier dans les résultats de recherche des utilisateurs. Les vendeurs ont également la possibilité de profiter de l'exposition croisée par le biais des marques internationales d'équipements de construction de Sandhills, en particulier Machinery Trader Resale Weekly , Machinery Trader Cantierissimo Carrellistica , tp-Business.fr et MaquinariaOP , entre autres. En associant les enchères hebdomadaires en ligne d'AuctionTime, des taux d'inscription concurrentiels et une large publicité dans les semaines qui précèdent la vente, les vendeurs d'AuctionTime obtiennent de meilleurs résultats et récoltent des revenus et des profits plus élevés lors des enchères.

« Avec la distribution de CraneTraderEMEA au salon Bauma, les commissaires priseurs et les fournisseurs d'équipements de construction, de grues et de matériel de montage ont l'occasion de tirer parti de leur exposition face à un public captif d'acheteurs d'engins lourds lors du plus important salon professionnel mondial d'équipement de construction », note Stephanie Olberding, directrice construction pour l'Amérique du Nord chez Sandhills Publishing. « La prochaine vente aux enchères printanière d'équipements d'AuctionTime sera une occasion unique de tirer profit de la demande saisonnière et de vendre de l'équipement de valeur élevée dans le pays et à l'étranger. »

Venez découvrir Machinery Trader et CraneTrader au cours du salon Bauma, du 8 au 14 avril dans le hall C4, sur le stand 335. Souhaitez-vous consigner de l'équipement ou vendre des actifs individuels ou des ensembles dans le cadre de la vente printanière d'équipement de construction de AuctionTime.com ? Consultez le site AuctionTime.com pour trouver un commissaire-priseur , ou contactez directement AuctionTime au (800) 334-7443.

À propos de AuctionTime.com

Alimenté par Machinery Trader, CraneTrader, Truck Paper, TractorHouse et MarketBook, AuctionTime.com est un produit de Sandhills Publishing, une société de traitement de l'information dont le siège social est situé à Lincoln, Nebraska. Les listes d'équipements AuctionTime sont publiées en ligne et sont imprimées dans les revues commerciales de Sandhills et les sites Internet correspondants, afin d'atteindre les acheteurs à travers le monde dans les secteurs des camions, de l'agriculture, de la construction et de l'équipement lourd.

Nous contacter :

120 West Harvest Drive

Lincoln, NE 68521

feedback@auctiontime.com

(800) 334-7443

(402) 479-2119

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260485/auctiontime_logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 14:06 et diffusé par :