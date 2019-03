Défi des villes intelligentes du gouvernement du Canada - Les Villes de Montréal et de Victoria collaborent pour améliorer la mobilité intelligente





MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation et de l'enseignement supérieur au comité exécutif, François William Croteau, sont fiers d'annoncer un engagement de collaboration avec la région du Grand Victoria en Colombie Britannique, et le South Island Prosperity Project, dans le cadre du Défi des villes intelligentes du gouvernement du Canada. Cette collaboration portera sur le thème de la mobilité intelligente.

La Ville de Montréal est l'une des finalistes du concours pour le grand prix de 50 M$ avec son projet axé sur le développement des quartiers au moyen d'une amélioration de la mobilité et de l'accès à l'alimentation. Le Grand Victoria, également finaliste du concours, mais pour la bourse de 10 M$, a déposé une proposition qui rejoint celle de la Ville de Montréal sur plusieurs points, dont la mobilité intégrée.

« Le Défi des villes intelligentes est une belle occasion pour réfléchir collectivement à la mobilité des citoyens et ainsi mieux répondre aux enjeux urbains et climatiques. En collaborant avec d'autres municipalités et partenaires, nous oeuvrons à développer un Montréal plus inclusif et ouvert », affirme Mme Plante.

« Être au sein d'un groupe select de finalistes du concours démontre notre rôle comme chef de fil en matière d'innovation et de ville intelligente. La collaboration avec la région de Victoria nous permettra, entre autres, de s'inspirer de ses initiatives et de les transposer au contexte montréalais afin d'offrir des quartiers plus agréables, innovants et mobiles qui répondent aux besoins de toutes les communautés », souligne M. Croteau.

La région du Grand Victoria et le South Island Prosperity Project développent un index de mobilité, « the mobility wellness index », afin d'évaluer les liens entre la santé et les habitudes de déplacement des citadins dans leur ville. Montréal contribue à l'index grâce à son travail sur l'analyse de données mobilité à l'aide de l'intelligence artificielle. L'index favorisera le partage de connaissances en facilitant des comparaisons nationales et internationales.

« Nous sommes très heureux de notre partenariat avec la Ville de Montréal, une ville tournée vers l'avenir qui valorise l'innovation et le développement durable. Nos villes bénéficieront de cette collaboration pour des années à venir », indique Lisa Helps, mairesse de Victoria.

Le Défi des villes intelligentes du Canada est un concours pancanadien ouvert aux collectivités de toutes tailles, y compris les municipalités et les collectivités autochtones. Le Défi vise à encourager les collectivités à mettre en place des solutions pour améliorer la qualité de vie de leurs résidents et résidentes grâce, notamment, à l'innovation sociale et l'analyse de données. Les gagnants seront dévoilés au printemps 2019.

