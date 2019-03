Medexus conclut une entente de licence élargie pour Gliolan® au Canada





MONTRÉAL, 06 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medexus Pharmaceuticals Inc. (la « société » ou « Medexus ») (TSXV : MDP, OTCQB : PDDPF) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence avec photonamic GmbH & Co. KG (« photonamic ») pour les droits exclusifs de commercialisation et de distribution de Gliolan® au Canada, une technologie qui permet aux neurochirurgiens de mieux visualiser et d'éliminer les tumeurs malignes du cerveau (gliomes) de façon plus complète en les rendant fluorescentes et brillantes lors d'une chirurgie.



Santé Canada avait déjà autorisé Medexus à distribuer Gliolan au Canada par l'entremise du Programme d'accès spécial (« PAS »), permettant aux praticiens de soins de santé d'avoir accès à des médicaments non commercialisés afin de soigner des patients atteints de conditions sérieuses ou mettant en jeu le pronostic vital, là où les traitements conventionnels ont échoués, ne conviennent pas au cas ou ne sont pas disponibles. En vertu de l'entente initiale, la société disposait de droits de distribution limités pour le produit. En vertu de l'entente élargie, la société dispose désormais des droits exclusifs à long terme pour la commercialisation et la distribution de Gliolan au Canada. Medexus prévoit déposer un enregistrement pour Gliolan auprès de Santé Canada en 2019 et s'attend à obtenir un enregistrement complet entre 12 et 18 mois après la demande.

Chaque jour, 27 Canadiens reçoivent un diagnostic de tumeur cérébrale, le type de tumeur cérébrale primitive maligne le plus courant étant le glioblastome multiforme. Les tumeurs cérébrales sont la principale cause de décès dû au cancer solide chez les enfants de moins de 20 ans, ce qui dépasse maintenant la leucémie lymphoblastique aiguë. Elles sont aussi la troisième cause de décès dû au cancer solide chez les jeunes adultes de 20 à 39 ans1.

Gliolan est administré au patient sous forme de boisson deux à quatre heures avant une chirurgie. Pendant la chirurgie, on utilise un microscope neurochirurgical muni d'une lampe opératoire bleue spécialisée; les tissus cancéreux apparaissent en rose fluorescent et les tissus normaux du cerveau apparaissent en bleu. Cela procure au chirurgien une meilleure visualisation lors de la chirurgie. Il a été démontré que l'utilisation de Gliolan lors d'une chirurgie permet une élimination plus complète de la tumeur. Des études de phase III antérieures ont démontré des taux de résection complets et deux fois plus de survie sans progression sur six mois chez les patients traités avec Gliolan. (référence)

« Nous sommes très heureux de l'ajout de Gliolan à notre portefeuille de produits en expansion, car nous souhaitons concrétiser notre vision consistant à fournir les meilleurs produits de soins de santé aux consommateurs et aux professionnels de la santé de l'Amérique du Nord. La réaction du milieu médical a été extrêmement positive, comme en témoigne leur adoption par le marché. Cette entente exclusive élargie et à long terme nous permet désormais d'offrir Gliolan au Canada, ce qui, à notre avis, peut améliorer le taux de survie des patients. Nous nous attendons à ce que Gliolan soit un atout considérable pour les cliniciens, car il répond à un besoin médical important en ce qui concerne l'amélioration de la visualisation d'une tumeur lors d'une chirurgie », a déclaré Ken d'Entremont, directeur général de Medexus.

« Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec Medexus pour que Gliolan soit rendu disponible aux patients du Canada. Grâce à cette collaboration, photonamic est en mesure d'améliorer l'accessibilité de ce produit à l'échelle mondiale », a expliqué Ulrich Kosciessa, PDG de photonamic.

La société a également annoncé qu'aujourd'hui, elle avait de nouveau déposé ses états financiers intermédiaires et son rapport de gestion intermédiaire pour la période prenant fin le 31 décembre 2018, puisque les états financiers et le rapport de gestion, initialement déposés le 25 février 2019, contenaient des données incorrectes relativement aux frais de vente et d'administration pour la période se terminant le 31 décembre 2017, à la suite d'une erreur administrative. La rectification a été appliquée aux états financiers ainsi qu'au rapport de gestion afin de correspondre aux chiffres tels qu'ils ont été divulgués en 2017. La rectification des états financiers n'a touché que la note 9 des états financiers et n'a aucune influence sur les montants qui figurent dans les états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie, les états consolidés intermédiaires condensés du résultat (perte) et du résultat étendu (perte), les états consolidés intermédiaires condensés des variations des capitaux propres des actionnaires, les états consolidés intermédiaires condensés de la situation financière ou toute autre note aux états financiers. Les états financiers et le rapport de gestion n'ont fait l'objet d'aucune autre modification d'importance.

À propos de Medexus

Medexus est une société pharmaceutique spécialisée, chef de file de l'industrie, qui est dotée d'une solide plateforme commerciale en Amérique du Nord. La vision de la société est de fournir les meilleurs produits de soins de santé aux professionnels de l'industrie et aux patients tout en respectant ses valeurs fondamentales, soit : qualité, innovation, service à la clientèle et collaboration. Medexus Pharmaceuticals Inc. se concentre sur les domaines thérapeutiques des maladies auto-immunes et la pédiatrie. Ses produits phares sont Rasuvo et Metoject, une formulation unique de méthotrexate (stylo injecteur et seringue préremplie) pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes; ainsi que le Rupall, un médicament novateur contre les allergies au mode d'action sans pareil.

À propos de photonamic

photonamic est une société allemande spécialisée dans les sciences de la vie qui se consacre à la recherche et au développement des médicaments qui contiennent de l'acide 5-aminolévulinique (5-ALA). En tant que membre du groupe SBI, à Tokyo, au Japon, la maison mère de photonamic, SBI ALApharma, à Hong Kong, est axée sur le développement et la commercialisation de produits à base de 5-ALA à l'échelle mondiale. En tant que médicament de diagnostic peropératoire, Gliolan® a été lancé afin de permettre la visualisation des tumeurs cérébrales et a été approuvé par l'Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency, EMA) en 2007, ainsi que par la FDA en 2017 sous la dénomination Gliolan. Aujourd'hui, Gliolan est commercialisé dans plus de 40 pays dans le monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Ken d'Entremont, chef de la direction

Medexus Pharmaceuticals Inc.

Téléphone : 905 676-0003

Courriel : ken.dentremont@medexusinc.com

Roland Boivin, chef de la direction financière

Medexus Pharmaceuticals Inc.

Téléphone : 514 762-2626, poste 202

Courriel : roland.boivin@medexusinc.com

Relations avec les investisseurs (États-Unis) :

Crescendo Communications, LLC

Téléphone : +1 212 671-1020

Courriel : mdp@crescendo-ir.com

Relations avec les investisseurs (Canada) :

Frank Candido

Direct Financial Strategies and Communication Inc.

Téléphone : 514 969-5530

Courriel : frank.candido@medexusinc.com

TSX Venture Exchange et son fournisseur de services réglementaires (tel que défini dans les politiques de TSX Venture Exchange) n'acceptent aucune responsabilité concernant la qualité ni l'exactitude de ce communiqué de presse.

AVIS AUX LECTEURS

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations dites prospectives » en vertu des lois applicables sur les titres. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les activités commerciales futures, le délai des approbations réglementaires, la réussite de certaines pharmacothérapies et les résultats futurs attendus. Toutes les déclarations autres que des faits historiques, qui portent sur des activités, des événements ou des développements futurs prévus ou anticipés par la société sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent souvent être reconnues par l'utilisation des mots « peut », « pourrait », « devrait », « continuera », « prévoit », « anticipe », « estime », « croit », « compte », « planifie » ou « projette », ou la version négative de ces mots, ou des variantes de ces mots, ou encore par des termes comparables. Les déclarations prospectives posent plusieurs risques et incertitudes, dont une bonne partie est en dehors du contrôle ou du pouvoir de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de Pediapharm diffèrent de façon considérable de ceux qui sont mentionnés dans des déclarations prospectives. Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent de façon considérable des attentes incluent notamment le risque que la société ne reçoive pas les approbations réglementaires en temps voulu ou qu'elle ne les obtienne pas du tout, les résultats de certaines pharmacothérapies et leur effet sur la rentabilité de la société, les plans commerciaux de la Société ainsi que d'autres risques divulgués dans le dossier de déclarations publiques auprès des autorités pertinentes de réglementation sur les titres de la Société. La société estime que les attentes et les présomptions sur lesquelles les déclarations prospectives sont basées sont raisonnables, mais avise les lecteurs de ne pas s'y fier indûment parce que la société n'offre aucune garantie que tout objet de déclarations prospectives se réalisera. Puisque les déclarations prospectives portent sur des événements et des conditions à venir, elles posent par le fait même des risques et des incertitudes. Les résultats, le rendement et les réalisations réels de la société pourraient différer considérablement de ceux qui sont mentionnés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, et en conséquence, aucune garantie ne peut être offerte quant à la réalisation des événements exprimés dans les déclarations prospectives ni au bénéfice que la société en tirera si lesdits événements se réalisaient. La direction a inclus le résumé ci-dessus des présomptions et des risques reliés aux déclarations prospectives de ce communiqué de presse afin d'offrir aux porteurs de titres une perspective plus complète concernant les opérations à venir de la société; ces renseignements pourraient ne pas convenir à toute autre fin. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La liste de facteurs susmentionnée n'est pas complète. D'autres renseignements sur ces facteurs et sur d'autres facteurs pouvant affecter les opérations et les résultats financiers de la Société sont présentés dans les rapports déposés auprès des autorités applicables de réglementation sur les titres, et sont présentés sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com). Les déclarations prospectives de ce communiqué de presse sont faites à la même date que la date de publication de ce communiqué de presse, et la Société n'assume aucune obligation de mettre publiquement à jour lesdites déclarations prospectives afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou des événements ultérieurs, à moins d'être tenue de le faire en vertu de la loi applicable sur les titres.

____________________

1 Source : La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales (https://www.braintumour.ca/fr-ca/2494/brain-tumour-facts)

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 13:30 et diffusé par :