Annonce d'Aon faite en vertu des exigences réglementaires irlandaises





LONDRES, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aon plc (NYSE : AON) (la «?société?») prend note des récentes spéculations des médias concernant Willis Towers Watson.

La société confirme qu'elle envisage actuellement un regroupement d'entreprises entièrement en actions avec Willis Towers Watson. La société souligne qu'à ce stade, son évaluation d'une transaction éventuelle est à un stade préliminaire et qu'il n'y a aucune certitude qu'une transaction aura lieu, ni quant à la forme ou aux modalités selon lesquelles une transaction pourrait être réalisée.

Une autre annonce sera faite en temps voulu, le cas échéant.

Conformément à la règle 2.4 des Règles irlandaises en matière d'acquisition (Irish Takeover Rules), Aon se réserve le droit de modifier la forme et/ou la combinaison de contreparties décrites dans le présent communiqué.

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) est un important cabinet mondial de services professionnels qui fournit un large éventail de solutions dans le domaine du risque, de la retraite et de la santé. Nos 50 000 collaborateurs répartis dans 120 pays permettent à nos clients d'obtenir des résultats en utilisant des données propriétaires et des analyses afin de fournir des éléments de connaissance qui réduisent la volatilité et améliorent les performances.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés considérés comme prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances de la direction, ainsi que sur les hypothèses formulées par la direction et les informations dont elle dispose actuellement. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes «?croire?», «?anticiper?», «?estimer?», «?s'attendre à?», «?avoir l'intention de?», «?projeter?», «?planifier?» et d'autres expressions similaires ainsi que l'utilisation de dates futures visent à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune assurance que ces attentes se révéleront exactes. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité qu'une transaction ne soit pas réalisée et/ou qu'une offre ne soit pas faite, l'incapacité d'obtenir les approbations des actionnaires ou les approbations réglementaires nécessaires ou le financement requis ou l'incapacité de satisfaire à toute autre condition d'une transaction éventuelle, les effets négatifs sur le cours du marché de nos actions ordinaires de catégorie A et sur nos résultats d'exploitation pour quelque raison que ce soit, notamment, sans s'y limiter, en raison de l'incapacité de conclure une transaction, de l'incapacité de réaliser les avantages escomptés d'une opération, des effets négatifs d'une annonce ou d'une réalisation ou de l'incapacité de réaliser une transaction sur le cours du marché des actions ordinaires de catégorie A, des coûts de transaction importants et/ou des passifs inconnus et des conditions économiques et commerciales générales qui affectent les sociétés fusionnées après une transaction quelconque. Vous êtes prié de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne valent qu'à la date de leur formulation. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses.

L'un ou l'autre de nos énoncés prospectifs peut s'avérer inexact, et il n'y a aucune garantie au sujet des performances d'Aon. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Aon et ses filiales exercent leurs activités dans un environnement commercial dynamique dans lequel de nouveaux risques peuvent apparaître fréquemment. De plus amples informations concernant Aon et ses activités, y compris les facteurs susceptibles d'affecter sensiblement les résultats financiers d'Aon, figurent dans les documents déposés par Aon auprès de la SEC. Veuillez consulter notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et les documents supplémentaires déposés auprès de la SEC pour une discussion plus détaillée de ces risques et incertitudes et d'autres risques et incertitudes applicables aux activités d'Aon. Ces facteurs peuvent être révisés ou complétés dans des rapports ultérieurs. Aon n'a aucunement l'obligation, et décline expressément toute obligation, de mettre à jour ou de modifier des énoncés prospectifs qui pourraient être faits de temps à autre, que ce soit suite à l'obtention de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Informations supplémentaires

Le présent document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre de vente, ni une invitation à souscrire, à acheter ou à échanger des titres, ni la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans un territoire quelconque, et aucune vente, émission, échange ou transfert des titres dont il est question dans le présent document ne doit avoir lieu en violation de la loi applicable. Sous réserve des développements futurs, Aon peut déposer une déclaration d'enregistrement et/ou une circulaire de sollicitation de procurations auprès de la SEC dans le cadre d'un regroupement. Les détenteurs d'actions de Willis Towers Watson et/ou d'Aon devraient lire ces documents et tout autre document déposés par Aon auprès de la SEC dans le cadre du regroupement, car ils contiendront des informations importantes. Il est possible d'obtenir sans frais ces documents, s'ils sont déposés et une fois déposés, ainsi que les autres documents publics déposés par Aon auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et sur le site Web d'Aon à l'adresse ir.aon.com.

Le présent communiqué a été préparé conformément à la législation anglaise et irlandaise et à la règle 2.4 des Règles irlandaises en matière d'acquisition, et les informations publiées peuvent ne pas être les mêmes que celles qui auraient été préparées conformément à la législation d'autres juridictions que l'Angleterre ou l'Irlande. La société souligne qu'à ce stade, l'évaluation d'une transaction éventuelle est à un stade préliminaire et qu'il n'y a aucune certitude qu'une offre aura lieu, ni quant à la forme ou aux modalités selon lesquelles une offre pourrait être faite. Cette annonce n'est pas une annonce d'une intention ferme de faire une offre en vertu de la règle 2.5 de la loi irlandaise Takeover Panel Act, 1997, Takeover Rules 2013 et il n'y a aucune certitude qu'une offre sera faite.

Une copie de cette annonce sera disponible à l'adresse www.aon.com. Le contenu du site Web auquel il est fait référence dans la présente annonce n'est pas incorporé dans la présente annonce et n'en fait pas partie.

La présente annonce n'a pas pour objet et ne constitue ni ne fait partie d'une offre, d'une invitation ou d'une sollicitation d'offre d'achat, d'acquisition, de souscription, de vente ou autrement d'aliénation de titres, que ce soit dans le cadre de la présente annonce ou autrement. La diffusion de cette annonce dans des juridictions autres que l'Irlande ou le Royaume-Uni peut être limitée par la loi. Par conséquent, les personnes en possession de cette annonce doivent s'informer de ces restrictions et les respecter. L'incapacité de se conformer aux restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ

Les directeurs d'Aon plc assument la responsabilité des informations contenues dans cette annonce. À leur connaissance et en toute bonne foi (toutes les précautions raisonnables ayant été prises pour que ce soit le cas), les informations contenues dans la présente annonce sont conformes à la réalité et n'omettent rien susceptible d'affecter la portée de ces informations.

EXIGENCES DE DIVULGATION EN VERTU DES RÈGLES IRLANDAISES EN MATIÈRE D'ACQUISITIONS

Une personne intéressée (au sens des Règles irlandaises en matière d'acquisitions) à 1 % ou plus de toute catégorie de titres pertinents d'Aon plc ou Willis Towers Watson plc peut avoir des obligations de divulgation en vertu de la règle 8.3 des Règles irlandaises en matière d'acquisitions, à compter de la date de la présente annonce. De telles divulgations doivent être rendues publiques au plus tard à 15h30 (heure de New York) pour les titres concernés d'Aon plc et Willis Towers Watson plc le jour ouvrable suivant la date de la transaction concernée. L'exigence sera maintenue jusqu'à la fin de la période de l'offre. Si deux ou plusieurs personnes coopèrent sur la base d'un accord, formel ou tacite, verbal ou écrit, pour acquérir une participation dans des titres pertinents d'Aon plc ou de Willis Towers Watson plc, elles seront considérées comme une seule personne aux fins de la règle 8.3 des Règles irlandaises en matière d'acquisitions. En vertu de la règle 8.1 des Règles irlandaises en matière d'acquisitions, toutes les opérations sur les titres pertinents de Willis Towers Watson plc par Aon plc, ou sur les titres pertinents d'Aon plc par Willis Towers Watson plc, ou par toute partie agissant de concert avec l'une d'elles doivent également être communiquées au plus tard à midi (heure de New York) pour les titres pertinents d'Aon plc et de Willis Towers Watson plc, le jour ouvrable suivant la date de la transaction concernée. Pour résumer, les intérêts dans les titres sont constitués, lorsqu'une personne a une exposition économique à long terme, conditionnelle ou absolue, aux variations du cours des titres. En particulier, une personne sera considérée comme ayant un intérêt en vertu de la propriété ou du contrôle de titres, ou en vertu d'une option à l'égard de titres ou d'un produit dérivé auquel il est fait référence. Les termes utilisés dans le présent paragraphe doivent être interprétés à la lumière du sens qui leur est donné dans les Règles irlandaises en matière d'acquisitions. Si vous avez des doutes quant à savoir si vous êtes tenu ou non de divulguer des opérations en vertu de la règle 8, veuillez consulter le site Web de Irish Takeover Panel à l'adresse www.irishtakeoverpanel.ie ou contactez Irish Takeover Panel par téléphone au +353 1 678 9020.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/689845/Aon_Corporation_Logo.jpg

