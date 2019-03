Avis aux medias - Le ministre Wilkinson annoncera les réalisations des ports pour petits bateaux à Steveston, en Colombie-Britannique

Il est essentiel pour notre environnement et notre économie que nos océans soient propres, sécuritaires et en bonne santé. Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger l'océan et l'abondance de la biodiversité marine que ce dernier abrite. ...

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et l'Université de la Colombie?Britannique feront l'annonce d'un partenariat important visant à soutenir le rétablissement des espèces de baleines...

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le député de Steveston?--?Richmond-Est, Joe Peschisolido, feront une annonce concernant les ports pour petits bateaux en Colombie-Britannique....