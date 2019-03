L'OIIQ se réjouit du retour du Commissaire à la santé et au bien-être





Un rôle essentiel pour la société québécoise

MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) salue la réactivation du bureau du Commissaire à la santé et au bien-être, dès cet été, ainsi que l'investissement de 3,2 millions $ consenti par le gouvernement actuel afin de lui permettre de mener à bien son mandat. Organisme indépendant, il évalue l'atteinte des résultats, consulte les citoyens et les experts, et formule des recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ainsi que des changements à opérer en vue d'accroître la performance du système de santé et d'améliorer l'accès aux soins et la qualité de ces derniers, au bénéfice de la population.

« Que le Commissaire à la santé et au bien-être dispose des moyens qu'il avait auparavant et qu'il puisse même en faire plus dorénavant est une excellente nouvelle pour notre système de santé, qui a connu plusieurs transformations. Un tel dispositif est la garantie d'une supervision objective dans l'intérêt du public », déclare Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 76 000 membres et quelque 16 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité et d'assurer le maintien des compétences des infirmières et des infirmiers.

