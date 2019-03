MEQ offre des outils gratuits pour aider les manufacturiers à recruter et à maintenir plus de femmes en poste





MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) contribue à l'avancement des femmes dans le secteur manufacturier en rendant public aujourd'hui, par le biais de l'initiative canadienne Women in Manufacturing, une trousse d'outils spécialisés destinée aux gestionnaires du secteur manufacturier pour recruter et maintenir plus de femmes en poste. Trois initiatives en faveur des femmes

Manufacturiers et Exportateurs du Québec, et son association nationale, s'activent depuis plus de deux ans à agir afin qu'il y ait plus de femmes actives dans les entreprises manufacturières.

« Au Québec, 26 % des employés dans le secteur manufacturier sont des femmes. Si on enlève toutes celles oeuvrant dans l'administration, le ratio est encore plus faible. » explique Véronique Proulx, PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

MEQ a pris action. D'abord, l'association nationale Manufacturiers et Exportateurs du Canada tient aujourd'hui le deuxième Forum annuel sur le succès des femmes dans le secteur manufacturier. Ensuite, MEQ publie aujourd'hui cette trousse d'outils gratuits et rend les données ouvertes, afin que les entrepreneurs puissent l'adapter à leur réalité. Finalement, « nous travaillons étroitement avec notre partenaire québécois, le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), à un collectif portant le nom de FEMMES 4.0 dont le plan d'action sera dévoilé sous peu. Augmenter la présence des femmes dans le secteur, c'est une préoccupation de tous les jours. » explique Véronique Proulx, PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

Un plan d'action national

Mise sur pied par une entrepreneure du secteur métallique, Rhonda Barnet, alors présidente du conseil d'administration de Manufacturiers et Exportateurs du Canada, l'initiative canadienne Women in Manufacturing vise à appuyer les entreprises manufacturières à recruter et maintenir en poste des femmes, autant dans les postes de direction que dans ceux professionnels et techniques. L'initiative comporte cinq (5) objectifs stratégiques :

Mettre de l'avant des modèles féminins

Montrer la réalité des emplois manufacturiers d'aujourd'hui

Encourager les femmes à poursuivre des carrières en STIM (science, technologie, génie, mathématiques)

Instaurer une culture manufacturière plus inclusive

Améliorer la conciliation travail-famille

Une trousse en source libre, gratuite pour tous

La trousse d'outils Inclusion et Diversité regroupe plusieurs outils et conseils visant à aider les entreprises manufacturières à recruter et à maintenir en poste les femmes pour tous les postes en entreprise manufacturière.

La trousse à outils est présentement disponible en anglais et sera traduite en français le plus vite possible.

On peut télécharger la trousse (en anglais) en consultant l'adresse suivante : https://cme-mec.ca/gender-inclusion-diversity-toolkit/

Un webinaire (en anglais) aura lieu le 10 avril prochain, à 13 h, pour présenter la trousse. Pour plus de détails et vous inscrire, contactez Grégory Calonges au gregory.calonges@meq.ca

FEMMES 4.0

FEMMES 4.0 au Québec est une initiative conjointe du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ - www.criq.qc.ca) et de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ - www.meq.ca), appuyée par EY (www.ey.com). Un plan d'action a été rédigé à partir des constats et des idées des femmes sur le terrain et sera diffusé sous peu. L'objectif principal de FEMMES 4.0 est d'augmenter de 26 % à 35 % la proportion des femmes occupant un emploi manufacturier d'ici cinq ans. Le plan mettra de l'avant des actions concrètes pour attirer les filles vers des études en sciences et génie et les diplômées vers le secteur manufacturier, mais aussi développer les carrières des femmes occupant déjà un emploi manufacturier et instaurer une culture de diversité dans les entreprises.

Pour obtenir des détails sur FEMMES 4.0, consultez: https://meq.ca/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/FEMMES-4.0.pdf

Pour consultez le programme du 2e Forum sur le succès des femmes dans le secteur manufacturier, consultez: https://cme-mec.ca/blog/connection/women-in-manufacturing-success-forum/

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ est une association dont la mission est d'améliorer l'environnement d'affaires et d'aider les entreprises manufacturières et exportatrices à être plus compétitives sur les marchés locaux et internationaux. MEQ est une division de Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), la plus importante association commerciale et industrielle au pays fondée en 1871.

Sa présidente, Véronique Proulx, est la première femme à présider l'association en 100 ans.

Pour plus d'informations sur MEQ, visitez : www.meq.ca

