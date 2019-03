Canada Life Reinsurance conclut un contrat de réassurance du risque de longévité avec SRLEV N.V. (VIVAT) pour un montant de 5,5 milliards d'euros





DUBLIN, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- Canada Life Reinsurance a le plaisir d'annoncer qu'elle a récemment conclu avec VIVAT un contrat de réassurance à long terme pour couvrir le risque de longévité à hauteur de 70 % des 8 milliards d'euros de passifs en vigueur. En vertu de cet accord, plus de 150 000 retraités qui perçoivent une rente ou sont titulaires d'une rente différée sont ainsi réassurés par Canada Life Reinsurance.

Jeff Poulin, responsable à l'échelle mondiale de Canada Life Reinsurance, a déclaré : « Je suis heureux d'annoncer cette importante transaction de réassurance. Elle témoigne de notre capacité à élaborer efficacement, en collaboration avec VIVAT, une solution pour couvrir le risque de longévité et permettre une gestion optimale de son risque global. Cette transaction contribue à la diversité de notre portefeuille de réassurance du risque de longévité et démontre que nous sommes en mesure, avec Arpian, de créer de grandes structures de transfert du risque, complexes et uniques en s'appuyant sur notre santé financière au profit de nos clients ».

Canada Life Reinsurance offre tout un éventail de solutions innovantes en matière de gestion des risques et des capitaux pour couvrir les risques de mortalité, de longévité, de santé et de déchéance pour les assureurs, les réassureurs et les caisses de retraite aux États-Unis et en Europe, notamment aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suède, en Belgique et en Irlande.

À propos de VIVAT

VIVAT NV est la société de portefeuille qui regroupe, entre autres, SRLEV NV, VIVAT Schadeverzekeringen NV, Proteq Levensverzekeringen NV, ACTIAM NV et Zwitserleven PPI NV. Les filiales de VIVAT sont aussi présentes sur le marché néerlandais avec des marques comme Zwitserleven, Reaal et ACTIAM. Avec un bilan d'un total de 56 milliards d'euros (clos en décembre 2018), VIVAT est l'un des plus importants assureurs des Pays-Bas. Anbang Group Holdings Co. Ltd., filiale à part entière d'Anbang Insurance Group Co. Ltd, est l'unique actionnaire de VIVAT NV. Pour en savoir plus, consultez le site www.vivat.nl.

À propos de la Canada-Vie

La Canada-Vie appartient à un groupe d'entreprises détenues par Great-West Lifeco Inc., une société de portefeuille de services financiers diversifiée dont le siège social est situé à Winnipeg, au Canada. Les grandes agences de notation ont attribué d'excellentes cotes à Great-West Lifeco et à ses sociétés d'assurance filiales. Pour en savoir plus, consultez le site canadalifere.com.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers. Elle détient des participations dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par le biais de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, d'Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Au 31 décembre 2018, Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif d'environ 0,9 billion d'euros (1,4 billion de dollars canadiens). Elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir plus, consultez le site greatwestlifeco.com.

Jeff Poulin, F.S.A., F.C.I.A., Responsable mondial, Canada Life Reinsurance, +001 215 542 4322, jeff.poulin@canadalifere.com

