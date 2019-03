RBC Banque Royale reçoit un prix pour son travail auprès des nouveaux arrivants au Canada





L'un des trois Prix de reconnaissance des employeurs de 2019 remis par IRCC

TORONTO, le 6 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît RBC Banque Royale pour le soutien qu'elle apporte aux nouveaux arrivants au Canada, notamment en les embauchant, en leur fournissant de précieux conseils au sujet du marché de l'emploi local et en les aidant à faire avancer leur carrière et à atteindre leur plein potentiel.

L'entreprise de Toronto a été nommée aujourd'hui parmi les trois lauréats des Prix de reconnaissance des employeurs pour l'emploi des nouveaux arrivants de 2019 pour son travail exemplaire visant à aider les nouveaux arrivants au Canada à trouver et à conserver un emploi et à améliorer leurs compétences professionnelles.

Cette année, RBC a également mis sur pied une plateforme gratuite et conviviale appelée Arrive, où les employés nouveaux arrivants peuvent consulter des renseignements essentiels sur un large éventail de sujets, de l'emploi au logement, et peuvent prendre rendez-vous et discuter avec des spécialistes qualifiés qui les guideront dans leur transition à la vie au Canada.

Chaque année, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), en collaboration avec Embauche Immigrants Ottawa, souligne l'innovation dont ont fait preuve des entreprises locales pour améliorer l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants partout au Canada. Les lauréats de cette année - un petit, un moyen et un grand employeur - contribuent à réduire les obstacles auxquels se heurtent les nouveaux arrivants pour entrer sur le marché du travail, et à améliorer l'établissement en général des nouveaux arrivants au Canada.

Les lauréats ont été annoncés lors du Prix et Sommet du Conseil des employeurs champions de 2019, organisé par Embauche Immigrants Ottawa, lequel a réuni des leaders du milieu des affaires, du gouvernement et de la société civile pour tenir un dialogue sur l'intégration efficace des réfugiés et des immigrants sur le marché du travail ainsi que célébrer l'excellence parmi les employeurs.

Citations

« Je suis impressionné par l'esprit d'initiative dont RBC Banque Royale a fait preuve pour s'assurer que ses employés nouveaux arrivants se sentent les bienvenus et bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour s'intégrer dans leur vie au Canada. Grâce à un partenariat avec TRIEC Learning, une plateforme en ligne offrant des outils et des ressources qui aident les employeurs à embaucher des immigrants talentueux et à les maintenir en poste, plus de 3 200 employés de RBC ont effectué des modules d'apprentissage en ligne afin de développer des compétences comme la communication interculturelle. Le soutien et la compréhension des collègues sont essentiels à l'intégration des nouveaux arrivants. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« À RBC, la diversité et l'inclusion sont plus que des valeurs fondamentales. Nous estimons qu'elles font partie des principales forces de notre entreprise et de notre pays. Depuis longtemps, nous soutenons les nouveaux arrivants qui, nous le croyons, contribuent à la prospérité des collectivités canadiennes. C'est pour nous un très grand honneur de recevoir le Prix de reconnaissance des employeurs pour l'emploi des nouveaux arrivants d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Nous remercions le Toronto Region Immigrant Employment Council, un partenaire de longue date, d'avoir soumis notre candidature. »

- Kirk Dudtschak, vice-président directeur, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Banque Royale du Canada

Faits en bref

Depuis 2015, IRCC reconnaît par l'entremise de ces prix les entreprises privées qui appuient l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants au Canada .

. Les employeurs gagnants sont choisis en fonction des candidatures proposées par des fournisseurs de services. La candidature de RBC a été proposée par le Toronto Region Immigrant Employment Council (TRIEC).

Considérée comme un employeur de grande taille, RBC a embauché 214 nouveaux arrivants qui ont bénéficié d'un mentorat, dont 37 au cours du présent exercice financier, depuis le début de son partenariat de mentorat avec le TRIEC.

Lien connexe

Suivez-nous :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 12:35 et diffusé par :