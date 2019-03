Friesens Corporation reçoit un prix pour son travail auprès des nouveaux arrivants au Canada





L'un des trois Prix de reconnaissance des employeurs de 2019 remis par IRCC

ALTONA, MB, le 6 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît Friesens Corporation pour le soutien qu'elle apporte aux nouveaux arrivants au Canada, notamment en leur offrant des possibilités de perfectionnement des compétences et de formation linguistique en cours d'emploi.

L'entreprise de Winkler, au Manitoba, a été nommée aujourd'hui parmi les trois lauréats des Prix de reconnaissance des employeurs pour l'emploi des nouveaux arrivants de 2019 pour son travail exemplaire visant à aider les nouveaux arrivants au Canada à trouver et à conserver un emploi et à améliorer leurs compétences professionnelles.

Friesens s'associe avec des fournisseurs de services d'établissement et d'emploi de Winnipeg pour embaucher des nouveaux arrivants à la recherche d'un emploi. Ces fournisseurs offrent ensuite de la formation et du soutien pour aider à combler les lacunes en matière de compétences des employés formés à l'étranger qui n'ont pas d'expérience canadienne.

Chaque année, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), en collaboration avec Embauche Immigrants Ottawa, souligne l'innovation dont ont fait preuve des entreprises locales pour améliorer l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants partout au Canada. Les lauréats de cette année - un petit, un moyen et un grand employeur - contribuent à réduire les obstacles auxquels se heurtent les nouveaux arrivants pour entrer sur le marché du travail, et à améliorer l'établissement en général des nouveaux arrivants au Canada.

Les lauréats ont été annoncés lors du Prix et Sommet du Conseil des employeurs champions de 2019, organisé par Embauche Immigrants Ottawa, lequel a réuni des leaders du milieu des affaires, du gouvernement et de la société civile pour tenir un dialogue sur l'intégration efficace des réfugiés et des immigrants sur le marché du travail ainsi que célébrer l'excellence parmi les employeurs.

Citations

« Je suis impressionné par l'esprit d'initiative dont Friesens Corporation a fait preuve pour s'assurer que ses employés nouveaux arrivants se sentent les bienvenus et bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour s'intégrer dans leur vie au Canada. Ses programmes de formation, ainsi que des initiatives telles que la collaboration avec une institution financière locale afin de mettre sur pied un programme d'hypothèque pour les employés nouveaux arrivants, aident ces derniers à établir des liens dans leur communauté locale, ce qui est crucial pour leur intégration. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Nous sommes particulièrement honorés de recevoir ce prix, car cela témoigne de l'importance que nous accordons au développement de personnes exceptionnelles. En tant que grand employeur situé dans une petite collectivité rurale où le taux de chômage avoisine les 0 %, notre stratégie d'emploi pour les nouveaux arrivants est essentielle au succès de l'entreprise. Compte tenu de notre situation géographique, nous participons non seulement au recrutement et à l'accueil, mais aussi à des initiatives d'intégration communautaire liées au logement, à l'éducation, aux services bancaires, à l'alimentation et au transport. Ces efforts sont dirigés par une équipe de ressources humaines dévouée qui traite avec le plus grand soin chaque personne dans sa quête de succès en milieu de travail et dans la collectivité. Tout cela est rendu possible grâce à d'excellents partenaires comme le Programme des candidats de la province du Manitoba, Regional Connections Immigration Services, Opportunities for Improvement et de nombreux autres services locaux. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur ces partenaires. »

- Chad Friesen, président-directeur général de Friesens Corporation

Faits en bref

Depuis 2015, IRCC reconnaît par l'entremise de ces prix les entreprises privées qui appuient l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants au Canada .

. Les employeurs gagnants sont choisis en fonction des candidatures proposées par des fournisseurs de services. La candidature de Friesens a été proposée par Regional Connections Inc.

Friesens, qui est considéré comme un employeur de taille moyenne, a cofinancé, en partenariat avec Regional Connections, le programme « English at Work », lequel fournit une formation linguistique en cours d'emploi en anglais aux employés nouveaux arrivants depuis plus de 15 ans.

Lien connexe

Suivez-nous :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 12:39 et diffusé par :