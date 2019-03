Le gouvernement fédéral investit dans la fabrication de produits biologiques de pointe à Windsor, en Nouvelle-Écosse





La ministre du Développement économique rural rencontrera des intervenants à Windsor afin de discuter des retombées du récent investissement de 37,5 millions de dollars pour la communauté de la vallée de l'Annapolis.

WINDSOR, NS, le 6 mars 2019 /CNW/ - L'histoire du Canada est jalonnée de grandes découvertes médicales qui ont amélioré la santé et la qualité de vie de millions de Canadiens. C'est pour cela que le gouvernement du Canada effectue des investissements judicieux qui mèneront à une amélioration de la qualité et de l'efficacité des traitements médicaux, qui favoriseront l'innovation dans le domaine des sciences de la vie et qui créeront plus d'emplois pour les Canadiens qui travaillent fort.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan, copréside, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, à une table ronde avec des représentants de BioVectra inc. (anglais), une entreprise qui fabrique des ingrédients pharmaceutiques utilisés dans la production de traitements pour des maladies graves. BioVectra a récemment reçu une subvention de 37,5 millions de dollars par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation. Les membres de la table ronde et des intervenants clés discuteront de ce qui peut être fait pour maximiser les possibilités que cet investissement créera pour les emplois dans cette région rurale de la Nouvelle-Écosse.

La subvention aidera BioVectra à créer au moins 110 emplois à Windsor, en Nouvelle-Écosse, dans le cadre d'un projet de 144,6 millions de dollars visant à agrandir ses installations de Windsor et de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). L'entreprise créera également au moins 40 emplois à Charlottetown et elle en maintiendra 300 dans les deux installations. Le projet permettra à l'entreprise d'accroître sa capacité de production et de réaliser de la recherche-développement à l'égard de produits pharmaceutiques avancés qui ne sont pas actuellement en production au Canada.

Les nouvelles installations aideront BioVectra à augmenter sa capacité de production de médicaments. Elles seront construites à l'aide de matériaux de construction sans émissions et à faible empreinte environnementale. L'investissement aidera l'entreprise à approfondir sa collaboration avec des universités, des collèges et des établissements de recherche au Canada; à établir un programme annuel de bourses pour les femmes et les étudiants autochtones; et à favoriser l'embauche annuelle d'étudiants dans l'industrie pharmaceutique au Canada.

Ces engagements, qui s'inscrivent dans le cadre du Plan pour l'innovation et les compétences, font écho au mandat de la Table de stratégies économiques sur les sciences biologiques et la santé, qui est de positionner le Canada pour qu'il soit un chef de file mondial dans ce secteur par une croissance durable découlant de la collaboration des entreprises et des partenaires en matière de sciences de la santé et de sciences biologiques.

« Notre investissement dans le projet de BioVectra contribue à l'établissement de processus plus écologiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques. Le projet de BioVectra stimulera l'innovation dans l'industrie des produits biologiques, ce qui consolidera la position du Canada atlantique en tant que chef de file de la grappe des biotechnologies. Cet investissement aidera cette entreprise à prendre de l'expansion et à créer de bons emplois en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Le gouvernement est fier de travailler en partenariat avec BioVectra afin de créer des emplois bien rémunérés dans les Maritimes. BioVectra se servira de ces fonds pour accroître sa capacité de production et pour entreprendre des activités de recherche-développement à l'égard de produits pharmaceutiques d'avant-garde qui ne sont pas fabriqués au Canada à l'heure actuelle. L'entreprise contribuera ainsi à positionner les Maritimes comme carrefour d'innovation pour ces produits qui sauvent des vies. »

-- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan

« BioVectra, avec le soutien du gouvernement du Canada, change les choses au Canada atlantique, et c'est ce que nous continuerons de faire en étendant nos activités. Ce projet d'expansion prometteur nous aidera à répondre aux besoins de notre clientèle internationale et nous propulsera vers l'avant en tant qu'acteur de premier plan dans le domaine de la fabrication de produits biologiques, où la mise au point de plusieurs thérapies avance rapidement, ce qui change la prestation de soins médicaux. »

-- La directrice générale de BioVectra, au site de Windsor, Heather Delage

BioVectra, dont le siège social est établi à Charlottetown , est la plus ancienne et la plus importante entreprise de biotechnologie au Canada atlantique. L'entreprise compte quatre installations ayant une certification internationale (trois à l'Île-du-Prince-Édouard et une en Nouvelle-Écosse) et emploie 300 personnes.

, est la plus ancienne et la plus importante entreprise de biotechnologie au atlantique. L'entreprise compte quatre installations ayant une certification internationale (trois à l'Île-du-Prince-Édouard et une en Nouvelle-Écosse) et emploie 300 personnes. Le secteur canadien des sciences de la vie compte environ 900 entreprises et représente une tranche de plus de 7,8 milliards de dollars du produit intérieur brut et 13 milliards de dollars en exportations. Ce secteur mène des activités de recherche-développement d'une valeur de 1,9 milliard de dollars et emploie plus de 90 000 personnes, principalement des travailleurs qualifiés.

Cet investissement est effectué au titre du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie en favorisant la recherche-développement qui accélérera le transfert de technologies ainsi que la commercialisation de produits, de procédés et de services novateurs, et qui facilitera la croissance d'entreprises novatrices.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services sont offerts pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

