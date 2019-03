/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Victoria/





VICTORIA, le 5 mars 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique.

Date : Le mercredi 6 mars 2019



Heure : 12 h 30 (HNP)



Lieu : Les marches à l'entrée de l'édifice de la législature de Victoria

501, rue Belleville

Victoria (Colombie-Britannique)

