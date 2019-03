Le gouvernement du Canada et la Nation métisse signent un accord historique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants





OTTAWA, le 6 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et les dirigeants de la Nation métisse ont signé un accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants de la Nation métisse. Il confère à la cette Nation l'autorité et le financement nécessaires pour créer des services d'apprentissage et de garde qui sont culturellement pertinents et adaptés aux besoins des enfants et de leurs familles y appartenant.

« Nous sommes un peuple fier et travailleur, mais bon nombre de nos familles peinent à joindre les deux bouts en tant que travailleurs à faible revenu, a déclaré David Chartrand, vice-président et ministre du Développement social du Ralliement national des Métis (RNM) et président de la Fédération Métisse du Manitoba. Depuis plus de 20 ans, les Métis sont exclus des programmes d'apprentissage destinés aux jeunes enfants autochtones qui sont financés par le gouvernement fédéral. Pendant cette période, le manque d'engagement fédéral à l'égard de la réconciliation avec la Nation métisse a nui à nos enfants et à nos familles. Aujourd'hui, je me réjouis avec nos pères et nos mères qui travaillent fort et qui ont prié pour que nos enfants aient les soutiens à l'apprentissage nécessaires pour bien démarrer dans la vie. »

Pour le ministre Duclos, « cet accord renforce notre engagement conjoint continu visant à appuyer la vision de la Nation métisse en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants où les enfants et les familles métis de l'ensemble de la patrie ont accès à des programmes et des services d'apprentissage et de garde participatifs et adaptés à leur culture ».

Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser jusqu'à 450,7 millions de dollars pour renforcer les programmes et les services d'apprentissage et de garde pour les enfants et les familles métis au sein de la patrie métisse. Pour ce faire, nous utiliseront un modèle souple qui permettra aux membres dirigeants de la Nation métisse d'identifier les priorités dans le but d'améliorer l'accès à ces programmes, d'intégrer la culture, les langues et les valeurs métisses à ces services et de promouvoir l'emploi des Métis à titre d'éducateurs et d'éducatrices de la petite enfance.

« L'accord marque un autre jalon sur le chemin de la réconciliation et comble les lacunes des services essentiels offerts aux citoyens de la Nation métisse, confirme le président du RNM, Clément Chartier. Je tiens à remercier le premier ministre Trudeau pour sa gestion de la relation de nation à nation entre le Canada et la Nation métisse et le ministre Duclos pour avoir respecté son engagement d'assurer un programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autonome et propre aux Métis.

Le vice-président Chartrand a ensuite ajouté : « Nous devons préciser qu'au Manitoba, nous respectons toutes les langues. Plusieurs des familles de nos collectivités francophones sont liées aux Québecois. »

L'accord reconnaît que le RNM et les membres dirigeants sont les mieux placés pour concevoir et mettre en oeuvre des programmes pour les enfants et les familles métis auxquels ils ont su intégrer la culture, les langues et les valeurs métisses. Il se fonde sur les progrès considérables qui ont été réalisés dans le cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones dans lequel un cadre distinct pour la Nation métisse a été intégré. Ce cadre d'apprentissage fut publié en septembre 2018 par le RNM, l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le gouvernement du Canada. L'accord marque également une autre mesure concrète dans la mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nation métisse, dans lequel nous avons fait une priorité de l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Le vice-président Chartrand a conclu en disant : « Grâce à la vision du premier ministre Trudeau et du ministre Duclos, une vision qui mise sur la réconciliation avec notre peuple, nous aurons maintenant des programmes abordables, propres aux Métis et axés sur les enfants qui favorisent les loisirs, l'éducation et les bonnes habitudes d'apprentissage. Aujourd'hui, nous avons marqué l'histoire et laissé un héritage à nos enfants et à nos familles. C'est la réconciliation en action. »

Citations d'autres présidents et membres dirigeants :

Glen McCallum, président de la Métis Nation - Saskatchewan :

« Cet accord démontre le pouvoir de travailler ensemble dans le respect et la reconnaissance. Grâce à la participation des Métis à la table de négociation, nous avons pu souligner l'importance de l'éducation pour nos enfants et en arriver à une entente qui reconnaît les besoins de toutes les parties. Nous y voyons un pas en avant -- pour nos enfants, pour notre Nation et pour notre relation avec le gouvernement du Canada. »

Audrey Poitras, présidente de la Métis Nation of Alberta :

« La Métis Nation of Alberta croit que tous les parents méritent d'avoir accès à des services de garde de qualité qui sont abordables et que les familles métisses de toute la province bénéficieront de notre partenariat avec le gouvernement fédéral. Bien que notre objectif soit d'offrir une gamme plus large de services holistiques, ce financement constituera l'épine dorsale de nos investissements dans le domaine de l'apprentissage permanent. Il permettra aux établissements métis de rendre l'enseignement et l'apprentissage plus inclusifs et accessibles aux familles métisses dans le domaine de l'éducation de la petite enfance. »

Clara Morin Dal Col, présidente de la Métis Nation British Columbia :

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les enfants et les familles métis de la Colombie?Britannique. L'accord constitue un important pas en avant pour les enfants et les familles métis de la Colombie-Britannique qui ont besoin d'accès aux programmes et aux services d'apprentissage et d'aide au développement de la petite enfance. Nous n'avons jamais été en mesure d'offrir de tels programmes et de tels services aux familles métisses, mais maintenant, grâce à cet accord et à l'engagement financier déjà pris envers nous, nous pouvons élaborer et offrir aux enfants et aux familles métis qui résident en Colombie?Britannique des services et des programmes allant de l'aide à la garde des jeunes enfants à l'apprentissage de ces derniers. Cela ne se serait pas produit sans le plein appui du premier ministre et de son gouvernement et il s'agit d'un excellent exemple de ce qui peut se passer lorsque tout le monde travaille ensemble pour nos enfants et nos familles métis. »

Margaret Froh, présidente de la Métis Nation of Ontario :

« Il s'agit d'un grand jour pour nos enfants et nos familles métis, qui ont dit haut et fort qu'ils avaient besoin de plus de soutien et de services. Cet accord constitue un autre pas en avant et nous donnera l'occasion de répondre aux besoins de nos familles et de nos collectivités métisses dans l'ensemble de l'Ontario. En travaillant de gouvernement à gouvernement avec nos gouvernements métis, le Canada reconnaît que la Métis Nation of Ontario est la mieux placée pour concevoir, élaborer et mettre en oeuvre des programmes pour nos citoyens et nous reconnaissons que cet investissement améliorera la vie des Métis de l'Ontario. »

Melanie Omeniho, présidente de Les Femmes Michif Otipemisiwak :

« Aujourd'hui, l'organisme Les Femmes Michif Otipemisiwak est ravi d'apprendre que les enfants et les familles métis pourront réussir grâce à la nouvelle initiative d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à laquelle s'est engagé le gouvernement fédéral. Plus de 70 % des familles métisses sont des familles monoparentales qui bénéficieront de la capacité de faire en sorte que leurs enfants puissent réussir au cours de leurs années ardues d'apprentissage. Nos familles méritent de voir un avenir prometteur où l'éducation et l'apprentissage sont les outils qu'elles utiliseront pour aller de l'avant. »

Le RNM représente la Nation métisse du Canada à l'échelle nationale et internationale. Le territoire de la Nation métisse comprend les trois provinces des Prairies et s'étend dans les régions contiguës de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, des Territoires du Nord-Ouest et des États-Unis. Environ 400 000 membres appartiennent à la Nation métisse au Canada, soit environ le quart de tous les peuples autochtones du pays.

