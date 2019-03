Le Collège nordique francophone reçoit un prix pour son travail auprès des nouveaux arrivants au Canada





L'un des trois Prix de reconnaissance des employeurs de 2019 remis par IRCC

YELLOWKNIFE, le 6 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît le Collège nordique francophone (CNF) pour le soutien qu'il apporte aux nouveaux arrivants au Canada, notamment au chapitre des liens avec la collectivité, de la formation linguistique professionnelle et de l'aiguillage vers les fournisseurs de services d'établissement locaux.

Le collège de Yellowknife a été nommé aujourd'hui parmi les trois lauréats des Prix de reconnaissance des employeurs pour l'emploi des nouveaux arrivants de 2019 pour son travail exemplaire visant à aider les nouveaux arrivants au Canada à trouver et à conserver un emploi et à améliorer leurs compétences professionnelles.

L'organisation aide ses employés nouveaux arrivants à perfectionner leurs compétences en recherche d'emploi et pour le marché du travail, ce qui leur donne un coup de main pour bâtir leur carrière. De plus, le Collège nordique francophone déploie des efforts personnels importants pour intégrer les nouveaux arrivants dans les communautés locales et les communautés d'emploi en organisant des rencontres sociales ainsi qu'en mettant les nouveaux arrivants en contact avec les communautés autochtones de la région.

Chaque année, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), en collaboration avec Embauche Immigrants Ottawa, souligne l'innovation dont ont fait preuve des entreprises locales pour améliorer l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants partout au Canada. Les lauréats de cette année - un petit, un moyen et un grand employeur - contribuent à réduire les obstacles auxquels se heurtent les nouveaux arrivants pour entrer sur le marché du travail, et à améliorer l'établissement en général des nouveaux arrivants au Canada.

Les lauréats ont été annoncés lors du Prix et Sommet du Conseil des employeurs champions de 2019, organisé par Embauche Immigrants Ottawa, lequel a réuni des leaders du milieu des affaires, du gouvernement et de la société civile pour tenir un dialogue sur l'intégration efficace des réfugiés et des immigrants sur le marché du travail ainsi que célébrer l'excellence parmi les employeurs.

Citations

« Je suis impressionné par l'esprit d'initiative dont le Collège nordique francophone a fait preuve pour s'assurer que ses employés nouveaux arrivants se sentent les bienvenus et bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour s'intégrer dans leur vie au Canada. La formation linguistique professionnelle et le soutien à l'emploi, ainsi que les rencontres sociales encourageantes et les liens tissés avec les communautés autochtones locales, aident les nouveaux arrivants à établir des liens dans leur communauté locale, ce qui est crucial pour leur intégration. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Nous savons bien que l'emploi est essentiel à une intégration réussie. Mais avoir un emploi n'est pas simplement une question de contribution à l'économie du Canada; avoir un emploi donne de la dignité et un sentiment d'appartenance communautaire à une personne. Je suis fier du travail accompli par le Collège nordique francophone pour appuyer l'établissement de nouveaux arrivants dans les Territoires du Nord-Ouest. Le CNF est aussi le premier employeur francophone à recevoir un prix de reconnaissance d'IRCC. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Au nom du Collège nordique francophone, je suis très heureuse de recevoir le Prix de reconnaissance des employeurs pour l'emploi des nouveaux arrivants de 2019. Les nouveaux arrivants dans les Territoires du Nord-Ouest ont des espoirs, des rêves et le désir d'apporter une contribution positive à leur nouvelle collectivité. Nous avons à coeur notre rôle qui consiste à les aider à atteindre leurs objectifs en leur fournissant les bonnes compétences, au bon moment, afin qu'ils puissent plus facilement s'intégrer et subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Nous sommes motivés par notre désir de nous montrer à la hauteur de leurs aspirations. Nous remercions IRCC d'avoir reconnu la qualité des services que nous offrons aux nouveaux arrivants au Canada et dans les Territoires du Nord-Ouest. Ensemble, nous créons les conditions propices à l'épanouissement des personnes et des familles dans la belle ville de Yellowknife et au-delà. »

- Josée Clermont, directrice générale, Collège nordique francophone

Faits en bref

Depuis 2015, IRCC reconnaît par l'entremise de ces prix les entreprises privées qui appuient l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants au Canada .

. Les employeurs gagnants sont choisis en fonction des candidatures proposées par des fournisseurs de services. La candidature du CNF a été proposée par le Centre d'accueil francophone.

CNF, un petit employeur, compte quatre employés permanents, dont deux nouveaux arrivants.

