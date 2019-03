FIT Biotech Oy en violation d'engagements dans le cadre de l'accord de souscription avec Alpha Blue Ocean





Le 25 février 2019 à 9h45 (EET), le conseil d'administration de FIT Biotech Oy ("FitBio", FITBIO: FN Finland) a publié un communiqué boursier (le "Communiqué"), annonçant la décision dépôt de bilan de FitBio (le "Dépôt de bilan").

Alpha Blue Ocean Advisors (UK) LTD ("ABO") regrette la décision du conseil de FitBio selon laquelle la société n'avait pas d'autre choix que le Dépôt de bilan. ABO travaille de manière constructive avec tous ses emprunteurs pour s'efforcer de préserver la valeur, y compris dans le cas de FitBio.

FitBio se trouvait en violation de certains engagements dans le cadre de l'actuel accord de prêt/souscription avec ABO. Dès lors, FitBio n'avait aucun droit de solliciter un prélèvement supplémentaire d'après l'accord existant. ABO avait informé FitBio, à de nombreuses reprises, que la société se trouvait en violation d'engagements, en vertu de quoi tout financement additionnel dans le contexte de l'actuel accord de prêt/souscription entre FitBio et ABO n'était désormais plus possible.

Dans le mois précédant le Communiqué, ABO avait engagé un dialogue actif avec le conseil d'administration et la direction de FitBio sur la restructuration potentielle de FitBio, qui aurait comporté une injection de capital dans FitBio (la "Restructuration"). À la suite de ces discussions, ABO présenta un plan de restructuration à FitBio, qui était selon le conseil d'administration d'ABO un plan viable.

Malheureusement, FitBio n'a pas été en mesure de satisfaire à certaines exigences pour la Restructuration, et ABO comprend qu'il s'agit là de la raison ayant poussé le conseil d'administration de FitBio à déposer le bilan.

