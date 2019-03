Bobbi Brown Cosmetics lance la campagne Confident Beauty





La société annonce que Yara Shahidi, Elizabeth Olsen et NiNi deviennent ses célébrités ambassadrices

NEW YORK, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- Bobbi Brown Cosmetics est fière de s'associer à trois femmes multidimensionnelles pour magnifier sa philosophie originale de célébration de la beauté individuelle et de l'émancipation des femmes avec le lancement de la campagne « Confident Beauty » (beauté confiante). Les actrices américaines Yara Shahidi et Elizabeth Olsen, ainsi que l'actrice chinoise NiNi, sont les nouvelles célébrités internationales porte-paroles de la marque et partagent leurs « vérités beauté », ces révélations personnelles qui guident leur quotidien, afin d'inspirer les femmes du monde entier.

« Restant fidèle à l'essence de notre marque, chacune de ces femmes puissantes est emblématique de la consommatrice moderne de la marque Bobbi Brown, confiante, belle individuellement et définissant le succès selon ses propres conditions », déclare Sandra Main, présidente de Bobbi Brown Cosmetics. La campagne mettra à l'honneur les produits de fond de teint de longue tenue et très appréciés de la marque faisant partie des gammes Skin Long-Wear Weightless Foundation et Intensive Skin Serum Foundation. La gamme Skin Long-Wear Weightless Foundation sera également élargie avec 12 nouvelles teintes au total.

Bobbi Brown Cosmetics a toujours été engagée à fournir la solution idéale pour tous les teints de peau. La nuance la plus sombre de notre gamme de fonds de teint demeure Espresso, qui a été introduite pour la première fois en 1992 avec le lancement de Foundation Stick. La philosophie de nuance unique de la marque provient de l'intuition et de l'oeil précis d'un artiste, qui a reconnu que la meilleure association avec la peau implique de regarder au-delà de la surface de la peau vers les nuances de ton naturelles qui façonnent la couleur de peau unique de chaque femme. Le résultat a toujours été une vaste gamme de nuances de teints corrects et de nuances fidèles à la peau qui lui donnent un effet frais, sain et éclatant.

L'actrice noire et activiste iranienne, Yara Shahidi explique ce qui l'a attirée vers Bobbi Brown : « Je pense que la marque représente ce que ma génération représente : l'importance de l'intégration. Le fait que cet aspect ait été si important pour la marque depuis le début, à la fois dans le maquillage et les initiatives philanthropiques, montre qu'il ne s'agit pas d'une tendance commerciale, mais d'une chose envers laquelle ils sont engagés. »

« C'est incroyable de faire partie d'une marque qui a été si constante et fidèle à son identité dans une industrie qui est si inconsistante. Depuis les années 90, nous avons vu de nombreuses tendances aller et venir et revenir encore, et Bobbi Brown Cosmetics a toujours été une marque intemporelle », a dit l'actrice, productrice et défenseur des droits des femmes, Elizabeth Olsen.

L'actrice chinoise primée NiNi est d'abord tombée amoureuse de la marque en utilisant un maquillage longue tenue pour se préparer à une apparition sur le tapis rouge. « Personnellement, j'ai admiré la qualité des produits de la marque qui ont donné de l'éclat à ma peau, l'esprit naturel de New York et le sentiment de confiance sans limites. »

Afin de célébrer la campagne Confident Beauty, Bobbi Brown Cosmetics lancera officiellement le fonds « The Pretty Powerful Fund » à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Bobbi Brown Cosmetics fera un don de 400 000 $ à quatre organismes de bienfaisance méritants choisis par nos ambassadrices et qui renforcent la mission du fonds de soutenir la création de nouvelles opportunités pour les femmes et les filles.

La première itération du partenariat apparaîtra en mars 2019 dans le monde entier. Visionnez un aperçu de la campagne sur Bobbi Brown.

