Amélioration de la justice dans le Nord - Le Barreau du Québec demande au gouvernement d'investir à court terme





MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche du dépôt du budget, le Barreau du Québec presse le gouvernement du Québec d'injecter rapidement de l'argent afin d'améliorer le système de justice pour les Autochtones.

« Les besoins en matière de justice dans le Nord sont criants, particulièrement pour les citoyens du Nunavik. Il faut impérativement aider les communautés autochtones à obtenir un système de justice mieux adapté à leur réalité », plaide le bâtonnier du Québec Paul-Matthieu Grondin. « C'est notre responsabilité comme société de pourvoir en toute équité l'ensemble des citoyens québécois en ce qui concerne des services fondamentaux comme l'accès à la justice. »

Le Barreau a chiffré les besoins à l'égard de trois ressources cruciales, soit l'ajout de juges siégeant dans le Nord, de travailleurs parajudiciaires et d'interprètes. Au total, l'augmentation des ressources pour aider l'administration de la justice dans le Nord, à court terme, se chiffre à 2 606 100 $.

Le Barreau du Québec demande que soient rapidement créés les deux postes de juges suppléants assignés au Nord-du-Québec, un besoin qui avait fait l'objet du projet de loi 168, mort au feuilleton en 2018. Le Barreau évalue par ailleurs que deux interprètes supplémentaires sont requis pour soutenir les besoins de la Cour itinérante. Enfin, des consultations menées auprès de l'organisme Services parajudiciaires autochtones du Québec, qui assure la coordination des travailleurs parajudiciaires dans les communautés, ont mis en lumière un nombre insuffisant de ressources humaines. Dix travailleurs parajudiciaires devraient être ajoutés à l'équipe actuelle, qui en compte dix-sept, afin de couvrir les besoins réels des communautés autochtones du Québec.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel de près de 27 500 avocats et avocates. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin d'assurer la protection du public, le Barreau du Québec surveille l'exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient ses membres dans l'exercice du droit.

Pour connaître en primeur les nouvelles en provenance du Barreau du Québec, joignez-vous à lui sur :

SOURCE Barreau du Québec

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 11:30 et diffusé par :