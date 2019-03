TradingScreen prend de l'expansion à Montréal





Une entreprise de services financiers novatrice ouvre un centre de développement au Québec

NEW YORK, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - TradingScreen Inc . (TS), un fournisseur de solutions financières technologiques qui propose un système conçu pour gérer des ordres d'achat et des exécutions (OEMS) pour de nombreuses classes d'actif, a annoncé aujourd'hui une expansion de ses activités de développement et de technologie à Montréal, et crée « TradingScreen Electronic Financial Solutions Inc. » (TS Canada). Avec cette expansion au Canada, TS compte désormais une présence dans neuf pays.

L'établissement de TS Canada au Québec illustre la conviction de l'entreprise que le vaste bassin de talents de Montréal dans le secteur de la technologie de l'information - un secteur en pleine expansion - permettra de poursuivre l'amélioration et la bonification des capacités des produits et des services de TS dont profitent l'ensemble de ses clients en gestion des investissements, dans le monde entier.

« Après mûre réflexion, notre choix pour cette expansion s'est porté sur Montréal en raison de l'étendue et de la qualité de son capital humain dans le domaine de la mise au point de logiciels et de systèmes d'information, ainsi que de sa proximité stratégique des bureaux de direction de TradingScreen situés à New York. Nous sommes heureux de nous installer dans une province dont le gouvernement est déterminé à attirer des sociétés technologiques comme la nôtre en leur offrant des mesures incitatives. Nous entrevoyons de vastes possibilités pour TradingScreen ici », a déclaré le président et chef de la direction, M. Pierre Schroeder.

Venant s'ajouter aux équipes de développement actuelles de TS à New York, Londres et Tokyo, Montréal constitue le neuvième bureau international de TS. L'entreprise s'attend à ce que sa filiale canadienne devienne un atout essentiel pour ses activités mondiales de développement et de technologie.

« L'implantation de l'entreprise TradingScreen à Montréal générera des retombées importantes pour l'économie québécoise et montréalaise, notamment la création d'emplois spécialisés dans un secteur de pointe. Notre gouvernement met tout en oeuvre pour que la métropole se compare avantageusement aux autres écosystèmes mondiaux de technologies financières quant à la qualité de la main-d'oeuvre en informatique et en finance. Montréal offre des avantages indéniables pour cette entreprise en pleine expansion, qui a fait un choix gagnant en décidant de s'établir ici », a souligné la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

« C'est avec une grande fierté que je salue la décision de TradingScreen de s'installer à Montréal. Je tiens à souligner que le positionnement stratégique de notre métropole dans le domaine des technologies est le résultat d'une excellente collaboration des acteurs de développement économique, comme Investissement Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, ainsi que Montréal International », a commenté M. Robert Beaudry, élu responsable du développement économique et des relations gouvernementales au comité exécutif de Montréal.

« Nous sommes ravis d'accueillir une entreprise comme Trading Screen en sol québécois. Leader mondial dans le développement de technologies financières, l'entreprise a choisi Montréal pour la solidité de l'écosystème financier, mais aussi et surtout pour le talent et l'expertise du capital humain d'ici. Nous sommes fiers d'avoir contribué à convaincre ce joueur-clé de poursuivre son expansion au Québec », a soutenu M. Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

« Nous avons le plaisir d'accueillir TradingScreen dans le secteur dynamique et en croissance des technologies financières du Grand Montréal. La métropole offre aux entreprises et à leur personnel un contexte urbain dans lequel ils peuvent bénéficier d'un milieu cosmopolite sûr, d'un excellent pouvoir d'achat et d'une qualité de vie exceptionnelle. Et, bien entendu, Montréal International sera heureux d'offrir ses services pour appuyer TS dans son développement », a déclaré le président-directeur général de Montréal International, M. Hubert Bolduc.

Pour avoir des renseignements sur les possibilités de carrière au sein de TradingScreen, prière de se rendre à https://careers-tradingscreen.icims.com/jobs/intro .

À PROPOS DE TRADINGSCREEN

Nous sommes nés dans le nuage, mais avons les deux pieds bien sur terre. À titre de principal expert de la technologie fondée sur le logiciel en tant que service (SaaS) pour les marchés financiers, TradingScreen (TS), grâce à sa technologie, améliore l'accès et réalise l'automatisation intégrale des flux opérationnels, ce qui entraîne une hausse de l'efficacité et une baisse des coûts pour nos clients. Depuis nos plateformes de négociation électronique jusqu'à nos solutions de gestion des placements pour le réseau mondial des marchés financiers, nous offrons les services technologiques intégrés les plus complets du secteur. Nos experts en négociation et en technologie situés dans le monde entier sont bien branchés, offrant ainsi une approche de soutien six jours par semaine du lever au coucher du soleil littéralement sans interruption. Et nous progressons constamment dans un marché complexe et en évolution constante pour créer des solutions très élaborées, accessibles et adaptables quels que soient vos besoins en matière de transaction. Pour plus de renseignements, rendez-vous à www.tradingscreen.com.

SOURCE TradingScreen

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 11:30 et diffusé par :