Soutien aux enfants en situation de vulnérabilité - Le ministre de la Famille participe à l'inauguration du Centre de pédiatrie sociale en communauté de Rimouski-Neigette





RIMOUSKI, QC, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Pour soutenir les enfants en situation de vulnérabilité et favoriser leur développement global, le gouvernement du Québec, en partenariat avec la Fondation du Dr Julien, inaugure le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Rimouski-Neigette. Dans le cadre de ce partenariat, une subvention gouvernementale de 50 000 $ a été attribuée pour le démarrage du projet.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a participé aujourd'hui à l'inauguration de ce nouveau centre de pédiatrie sociale en communauté en présence de représentants de l'équipe médicale et de plusieurs partenaires associés à la réalisation de ce projet.

L'ouverture de ce nouvel établissement permettra de venir en aide à plusieurs enfants en situation de vulnérabilité dans la communauté de Rimouski-Neigette. Il s'agit, entre autres, d'enfants suivis par la Direction de la protection de la jeunesse, les services du CLSC et l'équipe de pédiatres juridiques de Rimouski ainsi que certains enfants ayant le statut de réfugiés.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à agir tôt et de manière concertée auprès des tout-petits, de la naissance à leur entrée à l'école. L'une de nos priorités est de soutenir les enfants en situation de vulnérabilité et de les accompagner dans leur développement global pour qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel. Je tiens à remercier tous les partenaires qui se sont associés pour la réalisation de ce projet mobilisateur. Je pense notamment au personnel de la Fondation du Dr Julien ainsi qu'aux partenaires issus des domaines de la santé et des services sociaux, du droit, des affaires, de l'éducation, de la petite enfance et du milieu communautaire. Un grand merci à toutes et à tous pour vos différentes contributions qui assurent le mieux-être des enfants en situation de grande vulnérabilité dans la communauté de Rimouski-Neigette. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« L'appui accordé par notre gouvernement à ce projet témoigne de l'importance que nous accordons collectivement au développement des enfants, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois. Cela démontre que nous avons tout particulièrement à coeur d'offrir le meilleur soutien possible aux enfants qui sont en situation de vulnérabilité, et ce, dans leur propre communauté, afin de leur donner toutes les chances d'aller au bout de leur potentiel une fois adulte. À terme, c'est toute notre société qui en bénéficiera, et nous sommes très fiers de travailler tous ensemble en ce sens. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants

En 2015, le gouvernement du Québec s'est engagé à accompagner la Fondation du Dr Julien dans le déploiement d'un réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté afin de joindre des enfants en situation de grande vulnérabilité. Ainsi, une contribution financière de 22 M$ sur cinq ans a été annoncée afin de soutenir la Fondation pour le développement du réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté à travers le Québec.

En 2018, un financement supplémentaire de 23 M$ sur quatre ans, jusqu'en 2022-2023, a été annoncé pour poursuivre le déploiement des centres.

Actuellement, 40 communautés sont reconnues par le comité de coordination dans le cadre du partenariat entre le gouvernement et la Fondation, dont la communauté Atikamekw de Manawan. De ce nombre, plus de 35 centres sont en activité et offrent des services cliniques aux enfants et les autres centres ouvriront prochainement.

