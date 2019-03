Rapport du QI numérique des entreprises : La formation, la clé de la réussite





TORONTO, le 6 mars 2019 /CNW/ - Les entreprises canadiennes estiment bien connaître les avantages du numérique, mais elles devront passer à l'action et concrétiser leur transformation numérique si elles ne veulent pas se faire dépasser. Selon le plus récent rapport de PwC Canada sur le QI numérique , les dirigeants canadiens sont moins susceptibles que leurs homologues mondiaux d'adopter des initiatives de transformation proactives, telle que l'amélioration des compétences numériques.

Bien que les dirigeants canadiens se disent fiers de leur stratégie numérique, 27 % d'entre eux (contre 21 % à l'échelle mondiale) admettent que le manque de main-d'oeuvre ayant les compétences adéquates constitue leur plus grand obstacle. Actuellement, seulement 27 % des répondants canadiens, contre 37 % dans le monde, affirment former leurs employés pour qu'ils soient en mesure de travailler avec les nouvelles technologies. Selon le rapport, les dirigeants canadiens ont été beaucoup moins nombreux que leurs homologues mondiaux à qualifier d'essentielles à leur entreprise les technologies émergentes, l'expérience utilisateur et la cybersécurité.

« La mise à niveau des compétences et la création d'une solide expérience employé aura pour résultat une main-d'oeuvre plus vaste et plus diversifiée, affirme Nadir Hirji, associé, leader des Services numériques pour Strategy& et associé, PwC Canada. Les organisations doivent investir dans la formation des employés en nouvelles technologies, peu importe leur rôle ou leur ancienneté. La formation et la création d'une robuste culture numérique permettra d'avoir une incidence positive sur le résultat des organisations en plus de les mener vers la longévité et la réussite. »

« La plus récente étude CEO Survey démontre que les dirigeants souhaitent que leur entreprise devienne plus efficace, et ce, en accordant une place importante à l'innovation. En se réinventant, que ce soit en automatisant leurs processus ou en intégrant l'intelligence artificielle à leur démarche de transformation, les organisations pourront devenir encore plus compétitive et efficiente. L'intelligence artificielle deviendra inévitablement un vecteur de changement et les entreprises ont l'opportunité de tirer le plein potentiel de ses avantages, maintenant, a déclaré Ramy Sedra, associé, leader, Conseils en analytique des données, PwC Canada.

À l'instar de leurs semblables mondiaux, les organisations canadiennes mettent davantage l'accent sur l'amélioration des opérations que sur la mise en oeuvre de la méthode agile. En étant moins agiles, les entreprises du pays ont plus de difficulté à obtenir un avantage concurrentiel. À l'échelle mondiale, 54 % des dirigeants affirment s'intéresser à l'intelligence artificielle (IA) comparativement à 45 % au Canada. Toutefois, tandis que 92 % des dirigeants canadiens ont mentionné l'Internet des objets (IdO) comme une dépense prioritaire, seulement 73 % l'ont fait à l'échelle mondiale. Cela indique que les Canadiens mettent davantage l'accent sur des technologies déjà établies, comme l'IdO, qui peuvent les aider à réaliser des gains d'efficacité opérationnelle, plutôt que sur celles, comme l'intelligence artificielle, qui pourraient leur permettre d'être considérés en tant qu' entreprises innovantes au niveau international.

Peu importe le type d'innovation, 21 % des dirigeants canadiens (contre 18 % dans le monde) défendent une meilleure intégration numérique afin de pénétrer de nouveaux marchés. « Que l'objectif soit de devenir plus agile, d'être un leader dans son secteur ou de développer de nouveaux marchés, la création d'une culture numérique solide doit commencer dès maintenant. Il ne faut pas attendre et risquer d'être dépassé, conclut M. Hirji. »

