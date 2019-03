OBSBOT Tail de Remo Tech reçoit le prix Red Dot Design Award 2019





SHENZHEN, Chine, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- Remo Technology, le créateur de la première caméra au monde à réalisation automatique par IA, annonce que son produit phare, l'OBSBOT Tail, a remporté un Red Dot Award dans la catégorie conception de produit.

Faisant partie des plus prestigieux prix du design au monde depuis maintenant 60 ans, le Red Dot Award a testé individuellement plus de 5 500 produits qui ont été inscrits au concours et a pris cette année une décision commune concernant les gagnants qui représentent une conception exceptionnelle et une innovation remarquable.

L'OBSBOT Tail a convaincu le jury avec sa caméra particulière et intelligemment conçue fonctionnant avec l'IA, qui libère les utilisateurs. Ceux-ci n'ont ainsi plus à dépendre d'un caméraman pour tenir ou régler leur caméra pour une prise parfaite. Les points forts de l'OBSBOT Tail incluent la capacité de réaliser un mouvement panoramique à 360 degrés autour d'un cardan stabilisé à 3 axes et de filmer avec un objectif à zoom optique 3,5x, ce qu'il accomplit avec un design compact de seulement 18,5 cm par 8,4 cm.

« Nous nous réjouissons de recevoir le Red Dot Award », a déclaré Bo Liu, PDG et fondateur de Remo Technology. « Après une collaboration avec des danseurs, des athlètes et des vloggers, OBSBOT Tail propose non seulement un design innovant qui rend la capture de vos mouvements plus facile que jamais, mais elle représente aussi notre mission visant à inspirer les gens à se filmer eux-mêmes de façon créative. »

L'OBSBOT Tail est à présent disponible en précommande sur Kickstarter au tarif préférentiel de 489 USD.

Précédemment, Remo Technology a gagné le prix de la discipline produit dans la catégorie design de l' iF Design Award 2019 .

Le dossier de presse de Remo Technology est accessible ici .

À propos de Remo Tech

Lancée en 2016, avec son siège social à Shenzhen, en Chine, et un centre de recherche à Hangzhou, en Chine, Remo Technology est une société spécialisée dans les caméras qui s'attache à repousser les limites de cette industrie grâce à des idées et des technologies nouvelles, dont l'IA. En tant que marque principale de Remo Tech, « OBSBOT » a apporté au monde la première caméra à réalisation automatique par IA « OBSBOT Tail » en janvier 2019.

Pour en savoir plus sur Remo Tech, rendez-vous sur le site http://remo-ai.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/808363/Logo.jpg

