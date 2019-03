Mise en valeur du secteur Louvain Est - La Ville de Montréal innove et implique les citoyens au coeur d'un projet de développement urbain





MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal, Eric Alan Caldwell et Mme Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville ont dévoilé aujourd'hui une nouvelle forme de gouvernance impliquant directement les citoyennes et citoyens dans le développement urbain du site Louvain Est, une première à la Ville de Montréal.

Ce tout nouveau cadre de gouvernance propose la mise en place d'un bureau de projet partagé entre la Ville de Montréal et l'organisme Solidarité Ahuntsic. Plutôt que d'être simplement consultés, les citoyens pourront s'asseoir aux tables de travail et auront un rôle actif à jouer dans la planification du projet afin d'assurer une vision commune qui guidera le développement du secteur. De plus, l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville versera une contribution financière de 75 000 $ à Solidarité Ahuntsic afin de soutenir la participation efficace de ses membres au comité de coordination du projet. L'organisme citoyen milite depuis longtemps pour le développement du secteur et rassemble une diversité d'acteurs du milieu.

« Je suis emballé par l'annonce que nous faisons aujourd'hui. La construction concertée de ce nouveau quartier est un premier exemple parlant de la façon dont nous envisageons dorénavant le développement urbain à Montréal. C'est un véritable laboratoire d'innovation sociale qui ouvrira la voie à d'autres applications concrètes des meilleures pratiques dans nos autres secteurs prioritaires de planification », a mentionné M. Caldwell.

« Le développement du site Louvain suscite une mobilisation citoyenne depuis de nombreuses années. Ce projet est donc tout désigné pour devenir une occasion d'innover, en établissant un mode de fonctionnement collaboratif. Plutôt que d'être simplement consultés, les gens qui y vivront auront un rôle actif dès les débuts de la planification. Ensemble, nous créerons un nouveau quartier connecté, enraciné et inclusif », a ajouté Mme Thuillier.

« Les citoyennes et citoyens du quartier, ainsi que tous les membres de Solidarité Ahuntsic, ressentent une grande fierté de constater que leur mobilisation des dix dernières années a porté fruit, autant pour l'obtention d'un nombre important de logements sociaux et communautaires que pour une participation active au redéveloppement du site. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous entreprenons cette collaboration avec l'administration municipale au sein d'un partenariat unique et prometteur », a complété M. André Gravel, président de Solidarité Ahuntsic.

Le secteur Louvain Est est un site de 8 hectares bordé par l'avenue Christophe-Colomb, la rue de Louvain Est, la rue St-Hubert et la voie ferrée. Il s'agit d'un secteur prioritaire de planification pour lequel la Ville dispose d'une maîtrise foncière totale. Son redéveloppement permettra de créer un cadre de vie exemplaire. Certaines idées pour le développement de ce secteur, dont du logement incluant une importante part de logements sociaux et communautaires, une école primaire, une bibliothèque, un espace communautaire et plusieurs espaces verts ont déjà été suggérées par la communauté.

