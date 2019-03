PTC conforte sa position de leader dans l'IoT industriel avec une nouvelle solution pour améliorer la productivité des opérateurs





PTC (NASDAQ : PTC) a annoncé ce jour une nouvelle version de sa plateforme d'innovation industrielle, ThingWorx ®, plusieurs fois primées. ThingWorx 8.4 offre de nouvelles fonctionnalités, dont Operator Advisor, conçues pour améliorer la productivité des opérateurs tout en simplifiant la collecte, la synthèse et la restitution des données opérationnelles critiques. La nouvelle version s'appuie sur une stratégie sans précédent de PTC en matière d'IIoT et vient enrichir un portefeuille déjà bien étoffé de solutions pour répondre aux défis de l'entreprise.

Les nouvelles technologies de l'IIoT offrent de nouvelles opportunités aux industriels pour démarquer leurs produits et services et améliorer la performance des employés au sein des usines. Selon un rapport récent de Deloitte et du Manufacturing Institute, la combinaison des technologies numériques de pointe aux compétences proprement humaines permettra d'atteindre un niveau de productivité plus élevé.

Mettre en place un projet IIoT avec une nouvelle solution destinée aux industriels

Operator Advisor est une nouvelle fonctionnalité de ThingWorx8.4, qui complète la gamme de solutions déjà existantes de PTC destinées aux industriels. Operator Advisor permet aux industriels d'améliorer la productivité des opérateurs en simplifiant l'accès aux instructions de travail. Des instructions numériques accessibles directement dans leur contexte, viennent remplacer la documentation papier ou sous format PDF. La solution permet également de recueillir des informations liées à l'avancement des tâches réalisées par les opérateurs au cours du processus de fabrication, et offre ainsi un meilleur suivi de l'ensemble des opérations. Operator Advisor unifie les systèmes IT et de technologies opérationnelles (OT) afin de se connecter aux outils et machines intelligentes et de restituer les données sur un seul écran de contrôle.

« Operator Advisor de ThingWorx a transformé notre manière de transmettre l'information à nos employés dans les ateliers », a déclaré Mark Jaxion, responsable IoT & Industry 4.0 chez Vestas. « Nous sommes passés d'une documentation papier à des instructions enrichies de fichiers CAO 3D stockés dans notre système PLM. Les informations sont désormais livrées dans leur contexte. Ce qui permet aux employés de se concentrer sur la tâche à accomplir plutôt que de devoir rechercher les bonnes informations dans les différents systèmes IT et OT ».

Le dynamisme de PTC sur le marché de l'IIoT, en particulier dans le secteur de l'industrie manufacturière, a favorisé l'adoption de ThingWorx par les clients, les intégrateurs de systèmes et les partenaires stratégiques du monde entier. Colfax, Elekta, Lavifood, Sealed Air, Vestas, et Woodward représentent un échantillon d'entreprises de premier plan qui ont déjà déployé avec succès des projets IIOT utilisant ThingWorx.

« ThingWorx unifie nos systèmes et rend les données issues de ces systèmes exploitables et accessibles pour nos employés », a déclaré Jay Drager, directeur Global Business Systems chez Woodward. « Non seulement nous avons pu accroître la qualité de nos produits, mais nous avons également amélioré l'efficacité et la productivité de nos installations ».

Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme ThingWorx

Grâce aux nouvelles fonctionnalités de ThingWorx 8.4 , les industriels pourront tirer rapidement profit de leurs projets IIoT. Parmi ces nouvelles fonctionnalités, figurent :

Tableau de bord plus convivial et facile à utiliser ? Une interface utilisateur développée par l'outil Mashup Builder de Thingworx facilite encore davantage la création et le déploiement rapide d'applications IoT

? Une interface utilisateur développée par l'outil Mashup Builder de Thingworx facilite encore davantage la création et le déploiement rapide d'applications IoT Intégration de systèmes et de données d'entreprise ? ThingWorx Flow optimise le flux de données. Il permet de collecter, synthétiser et de restituer ces données à travers les différents systèmes de l'entreprise, de déclencher des alertes auprès des utilisateurs finaux et des actions importantes.

? ThingWorx Flow optimise le flux de données. Il permet de collecter, synthétiser et de restituer ces données à travers les différents systèmes de l'entreprise, de déclencher des alertes auprès des utilisateurs finaux et des actions importantes. Déploiement progressif pour respecter la feuille de route de l'entreprise ? Les entreprises peuvent étendre l'utilisation de ThingWorx pour des déploiements plus vastes au sein de l'entreprise industrielle. A ce titre, ThingWorx s'intègre désormais parfaitement à InfluxDB et Microsoft Azure SQL pour assurer la persistance des données et la gestion de séries de données historiques et en temps réel.

? Les entreprises peuvent étendre l'utilisation de ThingWorx pour des déploiements plus vastes au sein de l'entreprise industrielle. A ce titre, ThingWorx s'intègre désormais parfaitement à InfluxDB et Microsoft Azure SQL pour assurer la persistance des données et la gestion de séries de données historiques et en temps réel. Suite FactoryTalk Innovation, optimisé par PTC, Intégrations ? la solution collaborative avec Rockwell Automation a été fonctionnellement améliorée. Elle offre aussi une plus grande intégration, permettant aux entreprises industrielles d'optimiser davantage leurs activités et d'accroître leur productivité grâce aux données et aux informations issues d'applications et de systèmes IT et OT.

L'AR booste l'IIoT et permet aux employés de gagner en autonomie

L'intégration de la technologie de réalité augmentée de Vuforia® avec la plateforme Thingworx est un différentiateur essentiel pour PTC. Avec la nouvelle solution Operator Advisor, les instructions de travail sont, par exemple, mises à disposition au travers d'une expérience d'AR la plus immersive qui soit pour les opérateurs et qui contribue à l'amélioration de leur performance. Vuforia décuple les bénéfices apportés par ThingWorx dans le cadre d'un projet de transformation numérique et permet à la nouvelle génération d'employés connectés de monter en compétence.

Une reconnaissance de la part des acteurs clés du secteur et une contribution à la dynamique du marché

En s'appuyant entre autres sur de puissantes alliances stratégiques avec Rockwell Automation et Microsoft, PTC continue de dominer le marché de l'IIoT et d'étendre ses activités. En conséquence, les analystes et les consultants du secteur ont reconnu à maintes reprises PTC et ThingWorx comme leaders sur le marché.

Gartner a qualifié PTC de « visionnaire » dans son premier rapport Magic Quadrant sur les plateformes IIoT, et, lors de son évaluation, Forrester a positionné PTC comme leader sur le marché des plateformes IIoT dans la « Vague Forrester : Plateformes logicielles industrielles IoT, troisième trimestre 2018 ». ThingWorx a également été classée par ABI Research parmi les meilleures plateformes industrielles. Enfin PTC a été reconnu comme un leader par BergInsight, IoTONE, PAC,et Quadrant Knowledge Solutions.

A propos de PTC (NASDAQ : PTC)

PTC stimule l'innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l'excellence opérationnelle et d'améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale.

