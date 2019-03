La bibliothèque Henri-Bourassa fait peau neuve





MONTRÉAL-NORD, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - D'importants travaux sont en cours à la bibliothèque Henri-Bourassa en vue d'automatiser le retour des documents en libre-service. L'ajout de ce nouvel équipement entraîne un réaménagement des espaces qui, dès cet automne, améliorera grandement l'expérience des usagers grâce à des aires d'accueil modernes, agréables et accessibles universellement.

« Montréal-Nord sera l'un des premiers arrondissements de la Ville à bénéficier de ce nouveau programme qui permet l'installation de système de retour en libre-service. Celui-ci facilitera la vie des abonnés, mais également du personnel qui aura plus de temps pour répondre aux besoins de la clientèle », a souligné Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement.

« Au terme des travaux, la cure de jouvence des lieux sera fort appréciée dans cette bibliothèque très fréquentée, autant pour l'accès aux documents que pour les nombreuses activités qui y sont offertes », a souligné Mme Chantal Rossi, conseillère de la Ville - District Ovide-Clermont.

Retour en libre-service

Les travaux en cours à la bibliothèque Henri-Bourassa visent à permettre aux abonnés de remettre les documents sans passer par le comptoir. L'enregistrement des retours s'effectue alors par l'entremise de systèmes automatisés qui se basent sur l'identification des documents par radiofréquence (RFID).

Cette façon rapide, efficace et confidentielle de retourner livres, magazines, films et musique vient compléter le prêt en libre-service, offert depuis 2016, qui permet d'enregistrer soi-même ses emprunts.

Pour implanter ce nouveau service, les travaux suivants sont effectués :

installation de deux solutions de retour automatisées (2 chutes de retour) reliées à des systèmes de tri automatisés, au sous-sol et au rez-de-chaussée et réaménagement des espaces pour accueillir ces équipements;

installation de deux locaux vitrés accueillant les systèmes de tri de documents;

aménagement de nouveaux comptoirs d'accueil (sections jeunes et adultes);

transfert des postes de prêt en libre-service des comptoirs du sous-sol vers le mobilier dédié;

ajout de mobilier de mise en valeur des collections et de deux écrans d'affichage électroniques;

ajout de nouveau mobilier respectant les concepts d'accessibilité universelle (comptoirs, postes de consultation du catalogue et postes Internet);

amélioration des accès à l'extérieur existants (reconfiguration des portes);

réaménagement des postes de travail du personnel.

Services offerts pendant les travaux

La bibliothèque Henri-Bourassa maintiendra la plupart de ses services de prêt durant les travaux qui se dérouleront jusqu'à la fin de l'été 2019.

La section jeunesse a été aménagée temporairement au rez-de-chaussée jusqu'en juin, alors que la section adulte sera aménagée au sous-sol en juin et juillet.

Toutefois, les activités d'animation (ateliers, formations, conférences, etc.) qui sont normalement tenues à la bibliothèque ont toutes été transférées à la bibliothèque Yves-Ryan et à la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire.

La bibliothèque Henri-Bourassa devra aussi être fermée pendant quatre semaines en août.

Investissements

Le projet s'inscrit dans le cadre du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction (RAC) des bibliothèques de Montréal. Le budget global s'élève à 1,46 M$ et est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

L'équipe de la bibliothèque prend toutes les mesures nécessaires pour réduire les inconvénients occasionnés par ce chantier et remercie les abonnés de leur compréhension et de leur patience.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

