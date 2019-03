Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de The North West Company





WINNIPEG, Manitoba, 06 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (Symbole boursier de la TSX : NWC) : The North West Company (ci-après « North West ») tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats du quatrième trimestre le 14 mars 2019 à 13 h 30 (heure normale du Centre). Pour participer à la conférence, veuillez composer le 647 484?0476 ou le 866 519?2796 avec le code d'accès 096742. La conférence téléphonique, après avoir été archivée au plus tard le 14 avril 2019, sera accessible en composant le 905 694?9451 ou le 800 408?3053 avec le code d'accès 8616095.



Profil de l'entreprise

The North West Company Inc., par l'entremise de ses filiales, est un important détaillant de produits alimentaires et de produits et de services courants pour les communautés rurales et urbaines du Canada, de l'Alaska, de la région du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 245 magasins sous les dénominations commerciales Northern, NorthMart, Giant Tiger (Tigre Géant), Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets. Elle génère des ventes annuelles d'approximativement 1,8 milliard de dollars canadiens.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Amanda E. Sutton, vice-présidente, Secrétariat juridique et commercial de The North West Company Inc., en composant le 204 934?1756 ou en écrivant à l'adresse asutton@northwest.ca .

