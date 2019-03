Activité de coopération de Prevost et Centraide





SAINTE-CLAIRE, QC, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le constructeur d'autocars Prevost est heureux d'avoir participé à une activité en lien avec la campagne de financement de Centraide. Cette collaboration consistait en la préparation de pots de soupe qui seront distribués à des familles dans le besoin de la région de Chaudière-Appalaches.

Ce sont 3200 soupe-repas qui ont été préparées lors de cette activité qui a réuni l'équipe de gestionnaires de Prevost et animée par Centraide. Cela a aussi permis aux participants d'en apprendre davantage sur l'organisme et l'important impact de ses initiatives sur la vie des gens et des familles qui rencontrent des problèmes de santé physique ou mental, ou encore de pauvreté.

« Nous sommes très heureux de cette activité qui a été un succès à tous les points de vue. Non seulement, aura-t-elle permis à notre équipe de gestionnaires de contribuer à une noble cause, mais en plus elle a renforcé son esprit de collaboration et d'atteinte d'objectifs communs. L'entraide est une valeur de Prevost et nous sommes très fiers de pouvoir en faire preuve aussi à l'extérieur de nos usines en redonnant à la communauté », a déclaré François Tremblay, vice-président - directeur général de Prevost.

L'ensemble des participants à cette activité avec Centraide se sont dit enchantés de cette expérience très positive et enrichissante tant humainement que professionnellement.

À propos de Prevost

Prevost est chef de file de la construction d'autocars interurbains de prestige ainsi que leader mondial en production de carrosseries d'autocars pour conversion en autocaravanes haut de gamme et en unités mobiles spéciales. Prevost tire profit de la puissance financière, de la capacité de recherche et des technologies du Groupe Volvo dont elle fait partie. Le Groupe Volvo est l'un des plus grands fabricants de moteurs diesel lourds au monde. Prevost, qui mène ses activités principales de fabrication à ses usines de Sainte-Claire (au Québec), possède également quatorze centres de pièces et service répartis stratégiquement au Canada et aux États-Unis. www.prevostcar.com .

