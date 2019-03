OCR Canada Ltd. fait l'acquisition de QSG





TORONTO, le 5 mars 2019 /CNW/ - OCR Canada Ltd. et QSG Inc. ont approuvé une entente définitive en vertu de laquelle OCR Canada fera l'acquisition de QSG à compter du 5 mars 2019.

Au sein du groupe Barcodes, OCR Canada a connu une croissance formidable, demeurant le plus important distributeur à valeur ajoutée du Canada. Les membres de la haute direction sont convaincus que cette acquisition permettra à OCR Canada de mieux desservir le marché canadien dans son intégralité, offrant les meilleures solutions et services possible.

Dan Nettesheim, président et chef de la direction du groupe Barcodes, la société mère d'OCR Canada, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir les personnes talentueuses de QSG au sein de l'équipe d'OCR Canada. Ensemble, nous allons servir les clients de QSG et proposerons les ressources d'une entreprise mondiale pour répondre à leurs besoins. Cette fusion fait d'OCR Canada le plus important fournisseur de solutions de saisie de données et de services et de technologies sans fil au Canada. »

Gilles Gaudreault, chef de la direction et propriétaire de QSG Canada, a ajouté : « Nous estimons que dorénavant, nos clients seront mieux pris en charge par l'équipe d'OCR Canada, au sein du groupe Barcodes. OCR Canada jouit d'une excellente réputation lorsqu'il s'agit de faire passer le client avant tout, de respecter les délais d'expédition, de miser sur de vastes ressources techniques et de fournir d'excellents services à valeur ajoutée. Sous le leadership de Dan, j'ai confiance que les activités de QSG vont progresser et atteindre leur plein potentiel. »

QSG :

QSG est un intégrateur de systèmes spécialisé canadien axé sur la mobilité des entreprises et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise est également un distributeur d'imprimantes thermiques et un fournisseur reconnu de premier plan en matière de solutions de mobilité des entreprises, se spécialisant dans des projets complexes et des entreprises ayant un large réseau d'usines et de centres de distribution. L'entreprise a été fondée en 1995 sous le nom de Viascan et au cours des années, elle a fusionné avec plusieurs entreprises, dont Étiquettes Uno, Lazertherm, Qdata et QSG. En 2016, elle a racheté ses actifs canadiens de Quest Solution pour devenir QSG Inc.

Barcodes Group :

Le groupe Barcodes, société mère de Barcodes, Inc. et d'OCR Canada, Ltd., est un fournisseur de technologies de l'information de premier plan. Depuis plus de 25 ans, la société offre des produits et des services pour automatiser les entreprises. Elle a son siège social à Chicago, Illinois, et des bureaux partout aux États-Unis, au Canada et en Europe. Grâce à ses produits de saisie de données, notamment dans les domaines du codage à barres, de l'identification par radiofréquence, des solutions de mobilité, de l'identification de personnes et des dispositifs de réseautage sans fil, et à ses services gérés et d'intégration, les clients peuvent améliorer la productivité et la rentabilité de leur entreprise. Barcodes a noué un partenariat avec Odyssey Investment Partners afin de miser sur ses capitaux d'investissement privés et son expérience pour stimuler la croissance stratégique.

