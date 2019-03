Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce des fonds pour un projet de technologies propres

Les entreprises canadiennes estiment bien connaître les avantages du numérique, mais elles devront passer à l'action et concrétiser leur transformation numérique si elles ne veulent pas se faire dépasser. Selon le plus récent rapport de PwC Canada...

OCR Canada Ltd. et QSG Inc. ont approuvé une entente définitive en vertu de laquelle OCR Canada fera l'acquisition de QSG à compter du 5 mars 2019. Au sein du groupe Barcodes, OCR Canada a connu une croissance formidable, demeurant le plus important...