Quantstamp arrive au Japon grâce à un investissement de Nomura Holdings et de Digital Garage





TOKYO, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- Quantstamp, une société spécialisée dans la sécurité des contrats intelligents fondés sur Y Combinator, est heureuse d'annoncer qu'elle avait créé une société à responsabilité limitée, Quantstamp Japan GK, en vue d'aider les start-up et entreprises japonaises à utiliser la technologie de la blockchain sécurisée. Cette mesure fait suite à un investissement important de Nomura Holdings et de Digital Garage.

Quantstamp fait appel à des outils de raisonnement informatisé pour proposer des services qui permettent de détecter et d'éliminer les vulnérabilités dans les contrats intelligents ? une composante essentielle de la technologie de la blockchain. Elle propose un outil automatisé pour permettre aux développeurs et aux utilisateurs de vérifier les contrats intelligents afin de détecter des vulnérabilités bien connues, ainsi que des services d'audit haut de gamme pour contribuer à sécuriser les vastes projets de blockchain. Ses services ont été utilisés pour sécuriser des transactions d'une valeur supérieure à 500 millions de dollars.

« Je suis heureux d'annoncer l'expansion officielle de Quantstamp au Japon, le Japon étant un important marché pour les paiements numériques », explique Richard Ma, cofondateur et PDG de Quantstamp Inc. « Nous renforçons notre présence, car nous pensons que les applications faisant appel à des contrats intelligents dans ce pays sont solides et ne peuvent que se multiplier. »

« Au fur et à mesure que la technologie de la blockchain sera adoptée dans le monde de la finance, les contrats intelligents joueront un rôle de plus en plus important. Des garanties de sécurité via l'audit et la certification deviendront de plus en plus indispensables », ajoute Chuzaburo Yagi, directeur général chargé des innovations chez Nomura Holdings, Inc. « Je pense que Quantstamp est en bonne position pour assumer ce rôle, car elle oeuvre à la sécurisation de la technologie des contrats intelligents. »

« Je pense que Quantstamp propose le meilleur service sur le marché. C'est la meilleure solution pour détecter et éliminer les vulnérabilités des contrats intelligents », explique Yasuhiro Mimura, directeur général de DG Incubation Co., Ltd. « Avec ses connaissances et son expérience de la sécurité des contrats intelligents, nous espérons observer d'autres avancées à l'avenir. »

Quantstamp est un leader de la sécurité des contrats intelligents, et empêche les infractions à la sécurité chez quelques-unes des plus grandes entreprises de blockchain au monde. L'équipe d'ingénieurs de Quantstamp connaît très bien la sécurité logicielle, la vérification formelle et l'analyse statique, et elle a été saluée avec plus de 900 citations Google Scholar.

À propos de Quantstamp

Quantstamp est une société de blockchain qui effectue des audits manuels et des vérifications automatisées, et elle met au point des produits, services et protocoles de sécurité, ainsi que d'autres outils de sécurité automatisée fondés sur QSP. Le protocole Quantstamp vise à renforcer la sécurité des contrats intelligents et la réputation de projets qui créent des contrats intelligents en produisant des rapports d'analyse accessibles au public. Pour effectuer un audit ou procéder à une vérification de sécurité aujourd'hui, rendez-vous sur https://quantstamp.com/.

