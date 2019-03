Première conférence « Girls Stem Up » au Canada atlantique, JDI commanditaire en titre de cet événement émancipateur





FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 06 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conférence 2019 « Girls STEM Up » (la montée des filles dans les STIM) de J.D. Irving, Limited est le premier événement de ce genre au Canada atlantique. La conférence vise à émanciper les femmes et célébrer la diversité dans les champs STIM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) traditionnels, où les femmes sont historiquement sous représentées. Les organisateurs de l'événement cherchent à entamer un dialogue concernant les possibilités et les obstacles auxquels les femmes de tous âges sont confrontées quand elles souhaitent faire carrière ou approfondir leur éducation dans les champs STIM.



« Nous sommes ravis de nous associer et de commanditer la conférence Girls STEM UP ? c'est une première au Nouveau-Brunswick! Nous tenons à donner à la jeune génération de femmes les moyens de faire carrière dans les matières STIM. Nous aimerions aussi voir davantage de femmes occuper des postes non traditionnels, » a dit Colleen Baxter, Vice-Présidente Ressources humaines du commanditaire, JDI. « Il y a tant de possibilités, et c'est réellement un grand plaisir d'appuyer un événement qui est si déterminé à donner corps à ce genre de changement. Notre organisation, à elle seule, prévoit 7 500 embauches à temps plein au cours des trois prochaines années ? beaucoup de ces postes sont dans les champs STIM. »



L'organisation Girls STEM Up s'inspire d'un groupe de jeunes étudiantes qui ont constaté l'existence d'un écart des savoirs parmi leurs collègues étudiants concernant les possibilités offertes aux femmes dans les champs STIM. Le comité organisateur est composé de neuf étudiants de niveau postsecondaire à l'Université du Nouveau-Brunswick inscrits à des programmes de diplômes universitaires divers.



« Nous étions incroyablement enthousiastes quand JDI s'est proposée de devenir notre commanditaire en titre, » ajoute Jilian Lamb, présidente de la conférence Girls STEM Up. « Pour nous, ce titre valide le fait que d'autres personnes croient en la même vision et aux mêmes objectifs que nous. »



L'organisation Girls STEM Up est ouverte aux femmes qui font des études de niveau secondaire ou postsecondaire, ainsi qu'aux Alliés (les étudiants qui ne s'identifient pas en tant que femmes mais appuient une représentation plus forte des femmes). Plus de 250 délégués sont attendus pour participer à cette journée de conférence au centre des congrès de Fredericton le 23 mars 2019. Les tickets de la conférence Girls STEM Up coûtent 25 $ pour les étudiants et sont en vente en ligne jusqu'au 15 mars sur https://www.girlsstemup.org/attend .



À propos de Girls STEM Up

L'organisation Girls STEM Up est fière de présenter la première conférence au Canada Atlantique dédiée à l'engagement et à l'enthousiasme toujours croissants des femmes pour les champs STIM. Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques sont toutes des disciplines qui se nourrissent de l'exploration et de l'ambition. Année après année, nous voyons que les femmes sont constamment sous représentées dans ces champs, et nous tenons à entamer un dialogue concernant les adversités qui empêchent les femmes de faire carrière dans ces champs. Cette conférence va faire émerger de nouvelles idées, créer des possibilités de réseautage et offrir un forum encourageant permettant aux délégués et intervenants de partager leurs expériences en tant que femmes dans les champs STIM.

Nous avons hâte d'accueillir le 23 mars plus de 20 intervenants stimulants sur la scène pour créer un lien avec 250 délégués brillants à l'occasion de discours liminaires, ateliers interactifs et discussions en groupe.



À propos de J.D. Irving Limited :

Fondée en 1882, J.D.Irving, Limited (JDI) est composée d'un groupe diversifié d'entreprises actives dans les secteurs de l'agriculture, la construction, les produits de consommation, l'hydroénergie, l'alimentation, le détail, la construction navale et les transports. Avec une équipe comptant 16 000 employés engagés à plein temps dans tout le Canada et aux États-Unis, JDI emploie les meilleures pratiques, l'amélioration continue et l'innovation pour livrer des produits et services haut de gamme tous les jours.



JDI s'efforce à faire une différence positive dans ses communautés en priorisant la durabilité dans les domaines du social, de l'entreprise et de l'environnement.



