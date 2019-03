Le gouvernement du Canada annonce un soutien à plus de 2100 métallurgistes dans l'Ouest canadien





Le gouvernement tient son engagement de protéger les travailleurs canadiens de l'acier et les intérêts canadiens

REGINA, le 6 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est solidaire des vaillants travailleurs de l'acier et de l'aluminium, leurs familles et leurs collectivités. En cette période remplie d'embûches, le gouvernement tient son engagement de soutenir le secteur de fabrication sidérurgique et ses travailleurs.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 40 millions de dollars dans un projet de 112,6 millions de dollars qui créera 35 emplois et en préservera au-delà de 2100 de plus à Regina (Saskatchewan) et à Red Deer (Alberta).

Cet investissement aidera EVRAZ North America inc. (anglais) à apporter de nombreuses améliorations à ses installations dans l'Ouest canadien et à accroître sa compétitivité sur le marché des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), tout en réduisant ses émissions et l'empreinte carbone de la sidérurgie canadienne. L'entreprise pourra ainsi produire des produits FTPP à valeur ajoutée répondant aux besoins du marché canadien et les fournir à un prix concurrentiel à des entreprises canadiennes du secteur des ressources qui, comme EVRAZ, font face à des pénuries du fait que des prix sont devenus prohibitifs en conséquence de tarifs douaniers américains.

Les investissements du gouvernement dans des producteurs canadiens d'acier et d'aluminium de calibre mondial comme EVRAZ, Algoma Steel inc. (anglais), ArcelorMittal (anglais), Alcoa Corporation et Rio Tinto Aluminum (anglais) font qu'ils puissent continuer de fournir de bons emplois à des milliers de Canadiens de la classe moyenne et d'apporter une importante contribution à notre économie et aux chaînes d'approvisionnement du secteur manufacturier.

Citations

« Nous sommes déterminés à protéger nos travailleurs de l'acier et à appuyer les produits innovateurs de calibre mondial qu'ils fabriquent. Nous passons à l'action. Notre investissement dans EVRAZ contribuera à l'amélioration de la compétitivité de l'aciérie de Regina pour de nombreuses années à venir. Il aidera à préserver la place du Canada sur le marché mondial et il soutiendra des emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

-- Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale

« Les producteurs et les travailleurs de l'acier constituent le coeur économique de plusieurs collectivités au pays. Devant des tarifs douaniers américains injustes et inéquitables, notre gouvernement tient sa promesse d'appuyer les producteurs d'acier canadiens ainsi que les milliers de personnes qu'ils emploient. Cet investissement aidera EVRAZ à maintenir 2100 emplois et à renouveler ses installations afin d'être plus concurrentiel et d'accroître sa part de marché. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

EVRAZ North America inc. est la plus grande entreprise sidérurgique dans l'Ouest canadien. Elle fabrique de la tôle et des bobines d'acier, des tuyaux de tout diamètre ainsi que des tubes pour puits de pétrole et de gaz pour le secteur de l'énergie.

En 2017, l'industrie sidérurgique canadienne employait plus de 23 000 personnes et apportait 4,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Cette industrie est un fournisseur essentiel des secteurs canadiens de la fabrication, de l'énergie, de l'automobile et de la construction.

Cet investissement est effectué au titre du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie en favorisant la R&D qui accélérera le transfert de technologies ainsi que la commercialisation de produits, de procédés et de services novateurs, et qui facilitera la croissance d'entreprises novatrices.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services sont offerts pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

Liens connexes

