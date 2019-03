La SOGP nomme Christian Hensley à la tête de l'équipe responsable du crédit et des actions de sociétés ouvertes





Dans son nouveau rôle, il supervisera un éventail de stratégies actives et factorielles pour offrir de la valeur aux clients

TORONTO, le 6 mars 2019 /CNW/ - La Société ontarienne de gestion des placements (SOGP) a annoncé aujourd'hui la nomination de Christian Hensley comme directeur général principal, Actions de sociétés ouvertes et crédit, à compter du 9 avril 2019.

M. Hensley faisait partie de l'équipe de direction de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada où il a exercé diverses fonctions principales. Plus récemment, il était directeur général et chef, Placements relationnels. Avant d'occuper ce rôle, il a travaillé pendant onze ans dans le secteur du capital-investissement et du capital de croissance au sein du Charterhouse Group et de Planier Capital. M. Hensley a entrepris sa carrière à la division des services d'investissement de Salomon Brothers à New York.

Il relèvera du directeur des placements, Jean Michel, et travaillera au bureau de Toronto de la SOGP.

« Christian mettra à contribution sa vaste expérience qui couvre l'ensemble du domaine des placements, notamment en supervisant des mandats en gestion active et en renforçant la valeur pour les actionnaires grâce aux placements relationnels », a déclaré M. Michel. « L'attention qu'il porte à l'établissement de partenariats essentiels, à la création de valeur à long terme au sein de nos portefeuilles d'actions de sociétés ouvertes, au développement du portefeuille de crédit et à la recherche de nouvelles occasions aidera à répondre aux objectifs de nos clients en matière de placement. »

M. Hensley détient un MBA de la Harvard Business School et un baccalauréat ès arts de l'Université de Pennsylvanie. À l'heure actuelle, il siège au conseil d'administration d'ORPEA S.A., et a siégé au conseil de sociétés évoluant dans les secteurs des services aux entreprises, des soins de santé, des communications et de l'éducation.

SOGP

La Société ontarienne de gestion des placements (SOGP) gère un actif de 61,6 milliards pour ses clients. Son mandat consiste à fournir aux grandes institutions du secteur public des services de gestion de placement, notamment des conseils sur la constitution de portefeuilles, un meilleur accès à diverses gammes de catégories d'actifs et des capacités de gestion du risque très perfectionnées. La SOGP est une organisation indépendante qui exploite ses activités indépendamment du gouvernement. Elle est guidée par un conseil d'administration très expérimenté et professionnel. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.imcoinvest.com et suivre le fil @IMCOinvest sur Twitter.

