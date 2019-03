CARFAX Canada Lance le Programme Avantage Concessionnaire





LONDON, ON, le 6 mars 2019 /CNW/ - CARFAX Canada offre aux concessionnaires automobiles un nouveau moyen puissant d'attirer les clients en tirant parti de la marque de confiance de CARFAX Canada.

Le programme Avantage Concessionnaire de CARFAX Canada lancé récemment est un moyen pour les concessionnaires de démontrer leur engagement en matière de transparence tout en se démarquant de la compétition.

Une récente étude démontre que plus de 80% des gens qui magasinent une voiture usagée et qui connaissent CARFAX Canada croient que la marque contribue à renforcer la confiance dans le choix de leur véhicule.1 Les concessionnaires Avantage fournissent un Rapport d'Historique de Véhicule de CARFAX Canada sur chaque voiture vendue, ce qui contribue à renforcer la crédibilité auprès de leurs clients. Dans le cadre du programme, ils ont également un accès exclusif à des éléments numériques gratuits et à du matériel publicitaire amélioré pour leur site internet et leur concession, les aidant ainsi à renforcer la confiance des consommateurs.



"Nous sommes ravis de faire partie du programme Avantage, car nous sommes un concessionnaire transparent", a déclaré Chris Degraw, Directeur des ventes chez Honda House à Chatham, en Ontario. "Nos clients s'attendent à voir un rapport d'historique sur chaque voiture usagée, nous n'attendons donc pas qu'ils le demandent, nous le proposons immédiatement. Le nom de CARFAX Canada aide à fournir à nos clients l'assurance provenant d'une tierce partie qu'ils travaillent avec une personne de confiance, ce qui est vraiment important pour nous."



"Dans le secteur des voitures usagées, il est prouvé que la transparence est le moteur des ventes - nos recherches montrent que les Canadiens préféreraient acheter une voiture dont l'historique est disponible plutôt qu'une voiture sans historique disponible,2" a déclaré Shawn Vording, Vice-président des ventes automobiles chez CARFAX Canada. "Le programme Avantage Concessionnaire permet aux concessionnaires qui détiennent un abonnement d'accéder aux Rapports d'Historique de Véhicule Illimités de CARFAX Canada et s'engagent à fournir un rapport sur chaque véhicule usagé vendu."

À propos de CARFAX Canada

CARFAX Canada, une unité de IHS Markit (NASDAQ : INFO), est la source d'information par excellence du secteur de l'automobile au Canada. Elle fournit des renseignements sur l'historique des véhicules, leur estimation et leur évaluation. Puisant dans des milliards de données enregistrées par des milliers de sources uniques, elle permet aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules d'occasion de prendre des décisions éclairées. Anciennement reconnu en tant que CARPROOF Corporation, CARFAX Canada est engagée envers la transparence et est reconnue comme un fournisseur d'informations impartiales et complètes pour les concessionnaires, les manufacturiers de véhicules, les consommateurs, les encans majeurs, les gouvernements, les compagnies d'assurances et les agences de police. carfax.ca/fr-ca/

____________________________ 1 Sondage sur la reconnaissance de la marque de CARFAX Canada, Novembre 2018, Canada 2 Exploiter les informations de CARFAX Canada, Été 2018, Canada

