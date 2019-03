Le Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments présente des recommandations préliminaires au gouvernement du Canada





TORONTO, le 6 mars 2019 /CNW/ - Les Canadiens sont fiers de notre système universel de soins de santé, qui offre des soins en fonction des besoins individuels, peu importe la capacité de payer. Cependant, ils font partie de ceux qui doivent payer les prix les plus élevés pour des médicaments d'ordonnance au monde. L'ensemble disparate actuel de l'assurance-médicaments entraîne une mauvaise santé pour certains et des coûts plus élevés pour tous les Canadiens. C'est pour cette raison que l'on a annoncé dans le budget 2018 la création du Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments (le Conseil) dont l'objectif est de recommander des solutions qui nous permettent d'avancer ensemble sur ce sujet important.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, et l'honorable Bill Morneau, ministre des Finances, ont annoncé que le gouvernement a reçu un rapport provisoire du Conseil présidé par le Dr Eric Hoskins. Le rapport présente trois recommandations initiales pour la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments, soit :

la création d'une agence nationale du médicament chargée de superviser le régime national d'assurance-médicaments;

l'élaboration d'une liste complète et factuelle des médicaments d'ordonnance - un formulaire national des médicaments - afin d'harmoniser l'assurance-médicaments à l'échelle du Canada ;

; un investissement dans les données sur les médicaments d'ordonnance et les systèmes de technologie de l'information.

Le gouvernement du Canada examinera les recommandations initiales du Conseil en attendant son rapport final, qui doit être déposé au printemps 2019.

Citations

«?Les Canadiens ne devraient pas avoir à choisir entre payer pour leurs médicaments ou mettre du pain sur la table. Notre gouvernement s'est engagé à explorer un régime national d'assurance-médicaments qui n'abandonne aucun Canadien. J'aimerais remercier le Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments pour le travail qu'il a accompli jusqu'à maintenant et j'ai hâte de recevoir son rapport final.?»

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

«?Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer la santé des familles tout en laissant plus d'argent dans le budget des Canadiens et Canadiennes. La réduction des coûts des médicaments essentiels et l'amélioration de leur accès sont des éléments clés dans cet objectif. Le rapport et les conseils suivis aideront à jeter les bases alors que notre gouvernement examine de façon plus détaillée le plan du régime national d'assurance-médicaments duquel pourra profiter toute la population canadienne.?»

L'honorable Bill Morneau

Ministre des Finances

«?Le Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments est heureux de présenter ce rapport provisoire au gouvernement du Canada. Le Conseil a mobilisé des milliers de Canadiens et Canadiennes partout au pays et a reçu de nombreuses suggestions utiles sur la façon d'améliorer l'accès de la population aux médicaments d'ordonnance.?»

Dr Eric Hoskins

Président, Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments

Faits en bref :

Depuis son lancement en juin 2018, le Conseil a mobilisé des milliers de Canadiens et Canadiennes de partout au pays par l'entremise de tables rondes pour les intervenants, des séances d'engagement ciblé et des réunions publiques à l'intention des communautés avec des patients, des prestataires de soins de la santé, des représentants d'organismes autochtones, des représentants du gouvernement et de l'industrie, des travailleurs, des employés et des universitaires.

Le Conseil a reçu plus de 150 soumissions par écrit de la part d'organismes et d'individus et plus de 15?000 réponses à son questionnaire en ligne.

Liens connexes

Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 09:28 et diffusé par :