Circulaire de la direction sollicitant des procurations de la Banque Scotia maintenant disponible

TORONTO, le 6 mars 2019 /CNW/ - Le document «Avis de convocation à la 187e assemblée annuelle des actionnaires et circulaire de la direction sollicitant des procurations» de la Banque Scotia est maintenant disponible sur le site banquescotia.com, à la page «Rapport annuel et assemblée annuelle» de la section Relations avec les investisseurs. Des exemplaires seront postés aujourd'hui aux actionnaires.

L'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque Scotia aura lieu le mardi 9 avril 2019, à 9 h (heure locale), au Scotiabank Centre de Toronto (Ontario), situé à la Scotia Plaza (40, rue King Ouest, 2e étage).

