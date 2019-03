Le gouvernement du Canada instaure des règlements plus stricts sur les hydravions pour améliorer la sécurité des voyageurs canadiens





OTTAWA, le 6 mars 2019 /CNW/ - L'exploitation sécuritaire et fiable des hydravions bénéficie aux Canadiens, aux touristes et aux entreprises. Les hydravions offrent un moyen unique et pratique d'explorer les paysages canadiens, tout en assurant une liaison vitale avec les régions éloignées du Nord canadien durant l'été.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui des modifications au Règlement de l'aviation canadien qui amélioreront la sécurité des passagers et de l'équipage des hydravions.

En vertu des modifications :

les passagers et l'équipage des hydravions commerciaux à neuf places ou moins doivent porter un vêtement de flottaison gonflable pendant que l'aéronef se déplace à la surface ou au-dessus d'un plan d'eau. Dans les hydravions de 10 à 19 places, les vêtements de flottaison continueront d'être obligatoires à bord pour tous les occupants; cependant, les occupants ne seront pas obligés de les porter;

tous les pilotes d'hydravions commerciaux doivent suivre une formation obligatoire sur l'évacuation subaquatique d'un aéronef.

Les exploitants d'hydravions commerciaux disposent d'un délai de 18 mois après la publication, aujourd'hui, des règlements dans la Gazette du Canada, Partie II, pour mettre en oeuvre les nouvelles règles qui prescrivent que les passagers doivent porter un vêtement de flottaison individuel pendant les déplacements à la surface ou au-dessus d'un plan d'eau. La formation des pilotes sur l'évacuation doit être mise en oeuvre dans les 36 mois.

Les modifications apportées au Règlement de l'aviation canadien tiennent compte des recommandations faites par le Bureau de la sécurité des transports du Canada à la suite d'un accident d'hydravion survenu en 2009 à Lyall Harbour, en Colombie-Britannique, et d'un autre en 2012 à Lillabelle Lake, en Ontario.

Citation

« Notre gouvernement comprend à quel point il est important, pour le développement social et économique des collectivités côtières et du Nord du Canada, d'avoir un secteur du transport par hydravion sécuritaire et fiable. En exigeant que les passagers portent des vêtements de flottaison individuels pendant les déplacements à la surface ou au-dessus d'un plan d'eau et en resserrant les exigences relatives à la formation des pilotes sur l'évacuation subaquatique, nous améliorons la sécurité de milliers de Canadiens et de touristes qui utilisent les hydravions pour leurs déplacements personnels et d'affaires. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Liens connexes

