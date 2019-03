Suspension de la négociation par l'OCRCVM - N

Le gouvernement du Canada est solidaire des vaillants travailleurs de l'acier et de l'aluminium, leurs familles et leurs collectivités. En cette période remplie d'embûches, le gouvernement tient son engagement de soutenir le secteur de fabrication...

Revenu Québec annonce qu'il a déposé, le 30 janvier dernier, un total de 46 chefs d'accusation contre M. Alain Prud'homme, M. Enrico Di Paola et Le Groupe Valdi-Tech ltée relativement à de présumées fausses factures à l'École des métiers de la...

La Société ontarienne de gestion des placements (SOGP) a annoncé aujourd'hui la nomination de Christian Hensley comme directeur général principal, Actions de sociétés ouvertes et crédit, à compter du 9 avril 2019....

Le document «Avis de convocation à la 187e assemblée annuelle des actionnaires et circulaire de la direction sollicitant des procurations» de la Banque Scotia est maintenant disponible sur le site banquescotia.com, à la page «Rapport annuel et...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Namaste Technologies Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : N (toutes les émissions) Motif : Diffusion Heure de la suspension (HE) : 09 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision...