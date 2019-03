Réouverture d'un bureau à Charlottetown





Les nouveaux arrivants à l'Île-du-Prince-Édouard pourront se prévaloir de services sur place

CHARLOTTETOWN, PEI, le 6 mars 2019 /CNW/ - Les nouveaux arrivants à l'Île-du-Prince-Édouard auront bientôt accès à des services de citoyenneté, d'immigration et d'établissement grâce à la réouverture d'un bureau à Charlottetown.

La province attire plus d'immigrants et de nouveaux Canadiens dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique. L'engagement pris aujourd'hui permettra aux nouveaux arrivants d'avoir accès à des services plus près de chez eux.

Les employés offriront des services relatifs à la résidence permanente et à l'établissement et feront passer les examens pour la citoyenneté. Ils pourront également fournir davantage de services mobiles dans les zones rurales et isolées de la région.

En outre, le nouveau bureau nous permettra d'établir et de renforcer les relations avec des employeurs et des établissements d'enseignement locaux cherchant à attirer les meilleurs talents et de nouvelles compétences au Canada, ce qui stimulera la croissance économique et générera un plus grand nombre d'emplois dans la classe moyenne pour les Canadiens.

Citations

«?Les Prince-Édouardiens méritent les meilleurs services possible et c'est pourquoi nous rouvrons notre bureau de Charlottetown. Les nouveaux arrivants bénéficieront d'un accès rapide et convivial aux services dont ils ont besoin pour réussir, et ils économiseront ainsi temps et argent.?»

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

«?Les nouveaux Canadiens sont des éléments essentiels de notre vibrante communauté insulaire. Grâce à la réouverture de ce bureau, les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard pourront recevoir des services cruciaux ici même, à Charlottetown, sans être obligés de quitter l'île pour les obtenir, économisant ainsi temps et argent.?»

- Sean Casey, député de Charlottetown et secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Au cours des trois dernières années, le nombre de nouveaux immigrants dans la province a presque doublé. En outre, près de 400 résidents de l'Île-du-Prince-Édouard sont devenus de nouveaux citoyens au cours des deux dernières années.

Dans les provinces de l'Atlantique, IRCC dispose actuellement de bureaux à Halifax , en Nouvelle-Écosse; à Fredericton , au Nouveau-Brunswick; et à St. John's , à Terre?Neuve?et?Labrador.

, en Nouvelle-Écosse; à , au Nouveau-Brunswick; et à , à Terre?Neuve?et?Labrador. Le bureau d'IRCC à l'Île-du-Prince-Édouard avait fermé ses portes en 2012.

