Clôture du placement d'IMV Inc. déjà annoncé

IMV Inc. (« IMV » ou la « société ») (NASDAQ : IMV; TSX : IMV), société de recherche clinique en immuno-oncologie, annonce aujourd'hui la clôture de son placement public par voie de prise ferme déjà annoncé (le « placement ») de 4 900 000 actions ordinaires à un prix d'offre de 5,45 $ CA l'action ordinaire, pour un produit brut total revenant à la société d'environ 26,7 millions de dollars CA, avant déduction des décotes et commissions de prise ferme et des frais estimatifs du placement. La société a en outre accordé aux preneurs fermes du placement une option de 30 jours leur permettant de souscrire jusqu'à 735 000 actions ordinaires additionnelles aux mêmes conditions.

La société prévoit affecter le produit net du placement à la mise au point accélérée du DPX-Survivac en combinaison avec Keytruda dans le cadre d'un essai panier sur certaines tumeurs solides avancées ou récurrentes chez des patients atteints d'un cancer de la vessie, d'un cancer du foie (carcinome hépatocellulaire), d'un cancer de l'ovaire ou d'un cancer broncho-pulmonaire non à petites cellules, et sur des tumeurs avérées positives pour le biomarqueur d'instabilité des microsatellites élevée, et aux fins générales de l'entreprise.

Valeurs Mobilières Wells Fargo et Raymond James étaient les co-chefs de file et teneurs de livres aux fins du placement. B. Riley FBR était un co-chef de file.

Le placement a été fait conformément à une déclaration d'inscription sur Formulaire F-10 aux États-Unis que la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») a déclaré valide le 6 juin 2018 (la « déclaration d'inscription »), et au prospectus préalable de base simplifié canadien existant de la société (le « prospectus préalable de base ») daté du 5 juin 2018. Un supplément de prospectus provisoire relatif au placement a été déposé le 28 février 2019 auprès des commissions de valeurs mobilières des provinces de la Colombie-Britannique, d'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada, et auprès de la SEC aux États-Unis, et un supplément de prospectus définitif relatif au placement (le « supplément ») a été déposé le 1er mars 2019 auprès des commissions de valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, d'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada, et auprès de la SEC aux États-Unis. Le supplément et le prospectus préalable de base qui l'accompagne contiennent de l'information détaillée importante concernant le placement. On peut obtenir le supplément et le prospectus préalable de base qui l'accompagne sur le site Internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Internet d'EDGAR à l'adresse www.sec.gov. On peut également obtenir des exemplaires du supplément et du prospectus préalable de base qui l'accompagne auprès de Valeurs Mobilières Wells Fargo, à l'attention de : Equity Syndicate, 375 Park Avenue, New York, NY 10152, par téléphone au 800-326-5897 ou par courriel à l'adresse cmclientsupport@wellsfargo.com, ou de Raymond James, à l'attention de : Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Floride 33716, ou par téléphone au 800-248-8863 ou par courriel à l'adresse prospectus@raymondjames.com.

IMV Inc. est une société biopharmaceutique de recherche clinique qui se consacre à rendre l'immunothérapie plus efficace, plus polyvalente et plus largement accessible pour les personnes atteintes du cancer et d'autres maladies graves. IMV est à l'avant-garde d'une nouvelle catégorie d'immunothérapie fondée sur la plate-forme de libération de médicaments exclusive de la société. Cette technologie brevetée s'appuie sur un mécanisme d'action novateur qui permet la programmation de cellules immunitaires in vivo dont le but est de générer de puissantes nouvelles capacités thérapeutiques synthétiques. Le principal candidat produit d'IMV, le DPX-Survivac, est une immunothérapie d'activation des lymphocytes T qui combine l'utilité de la plate-forme à une cible, la survivine. IMV teste actuellement le DPX-Survivac en tant que monothérapie pour le cancer de l'ovaire au stade avancé, et en tant que polythérapie dans le cadre de plusieurs études cliniques en collaboration avec Merck.

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Toute information portant sur des activités ou des développements éventuels constitue de l'information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des avis de la direction à la date à laquelle ils sont formulés. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des énoncés concernant l'emploi prévu du produit du placement. Ces énoncés ne doivent toutefois pas être considérés comme une assertion que les projets se réaliseront. Les résultats réels peuvent être sensiblement différents de ceux énoncés dans le présent communiqué de presse en raison de risques et d'incertitudes connus et inconnus touchant la société, notamment l'accès à des capitaux, la conception et la réalisation fructueuse des essais cliniques et la réception, notamment en temps utile, de toutes les approbations réglementaires, et d'autres risques décrits de temps à autre dans les documents d'information continue trimestriels et dans la notice annuelle de la société. IMV Inc. décline toute responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse à moins que la législation ne l'y oblige. Les investisseurs sont prévenus de ne pas se fier à ces énoncés prospectifs et sont encouragés à lire les documents d'information continue d'IMV, notamment sa notice annuelle courante, et ses états financiers consolidés annuels audités dont on peut obtenir copie sur le site Internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Internet d'EDGAR à l'adresse www.sec.gov.

