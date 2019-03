IFIC et BEworks publient une étude fondée sur l'économie comportementale





TORONTO, 06 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) et BEworks ont publié aujourd'hui les résultats de leur étude Behavioural Economics Applied to Enhance Disclosure Practices and Investor Outcomes (L'économie comportementale appliquée pour améliorer les pratiques de communication de l'information et les résultats des investisseurs). L'IFIC a entrepris cette étude avec BEworks afin d'explorer comment les principes de l'économie comportementale pourraient être utilisés pour améliorer des aspects de l'information fournie sur les frais et les rendements et en quoi de nouvelles façons de présenter l'information pourraient avoir des incidences positives sur les investisseurs.



« Dans cette étude, nous avons appris qu'il existe des obstacles à la compréhension de l'information financière et que des changements relativement mineurs dans le langage et les graphiques utilisés peuvent avoir des effets importants et positifs sur la compréhension et la confiance des investisseurs, a affirmé Paul Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC. Nous chercherons à mettre à profit cette étude, notamment en faisant en sorte que les recommandations et les pratiques comportementales exemplaires qui y sont contenues débouchent sur des outils pratiques pour le secteur. »

Le projet multidimensionnel comprenait : des entrevues avec des parties prenantes canadiennes et internationales; une revue des études d'universités et du secteur sur les obstacles importants à une communication efficace de l'information et les moyens d'améliorer cette communication; un examen comportemental d'un échantillon de relevés actuels sur les frais et les rendements; et l'élaboration de relevés améliorés fondés sur des pratiques exemplaires et d'enseignements de l'économie comportementale. La dernière phase du projet consistait en un essai contrôlé randomisé pour comparer les relevés améliorés avec un relevé « de contrôle » représentatif des pratiques exemplaires actuelles. Les stratégies utilisées pour améliorer les relevés comprenaient l'utilisation d'un langage plus simple et moins verbeux, de groupements de l'information pour améliorer la compréhension et la mémorisation, et d'éléments visuels dans le texte et les tableaux pour attirer davantage l'attention sur le contenu important.

Principales constatations

L'essai a montré que les relevés améliorés étaient plus efficaces que le relevé de contrôle pour communiquer de l'information complexe.

Les relevés améliorés ont conduit aussi à une meilleure compréhension subjective et ont été lus de façon plus approfondie que le relevé de contrôle.

Un relevé amélioré montrant des objectifs s'est aussi révélé efficace, des investisseurs exprimant une volonté d'épargner davantage.

Une constatation inattendue est que le relevé de contrôle s'est révélé plus efficace pour communiquer de l'information de base.

« Nous sommes fiers que l'IFIC ait pris des mesures pour tirer parti du potentiel de l'économie comportementale et d'une approche scientifique sur la compréhension des investisseurs », a déclaré Kelly Peters, chef de la direction et cofondatrice de BEworks. « En dotant les investisseurs canadiens de relevés plus faciles à comprendre qui étayent une prise de décision axée sur les objectifs, nous espérons qu'ils seront mieux préparés pour réaliser leurs objectifs de placement. »

Pour consulter la version intégrale de l'étude, veuillez vous rendre au site IFIC.ca .

