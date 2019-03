Selon une étude de BMO sur l'investissement en ligne, la connaissance et l'utilisation des services d'investissement numériques continuent de croître au Canada





51 % des Canadiens interrogés connaissent au moins « un peu » les conseillers en gestion de patrimoine numérique

Les milléniaux montrent la voie pour ce qui est des investissements en ligne et des transactions financières numériques

MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW/ - BMO Ligne d'action a publié les résultats d'un sondage selon lesquels les Canadiens se familiarisent davantage avec les services d'investissement numérique et font ressortir comment les générations changent leur approche en matière d'investissement en ligne.

Le sondage mené par Parameter Insights a examiné le point de vue des consommateurs sur les investissements numériques et l'accès aux plateformes de gestion de patrimoine en ligne. Il en ressort que 51 % des Canadiens interrogés connaissent « quelque peu/plutôt bien » les services-conseils financiers en ligne automatisés. Cette familiarité croissante se reflète dans les taux d'adoption plus élevés de la gamme de produits d'investissement en ligne de BMO.

« La majorité des Canadiens est maintenant au fait de l'existence des conseillers en gestion de patrimoine numérique. Alors qu'ils se tournent de plus en plus vers les plateformes en ligne et s'y habituent, nous voulons les rencontrer là où ils veulent investir », a indiqué Silvio Stroescu, président, BMO Ligne d'action. « Nous constatons des taux d'adoption plus élevés sur nos plateformes, l'adhésion à ConseilDirect en particulier ayant quadruplé sur douze mois. »

Différences générationnelles et taux d'adoption

Selon le sondage, les milléniaux mènent la voie pour ce qui est d'utiliser la technologie pour gérer leur épargne et leurs placements (86 %), suivis de près par la génération X (78 %). Les baby-boomers sont divisés, 50 % préférant utiliser la technologie pour suivre leurs placements.

Autres faits saillants :

59 % des milléniaux veulent « automatiser plus d'aspects » de leur vie financière;

81 % des membres de la génération X sont à l'aise pour effectuer des transactions financières en ligne;

41 % des Canadiens de la grande génération (personnes âgées de 71 ans et plus) utilisent la technologie pour gérer leur épargne et leurs placements.

« Malgré les différences de taux d'adoption entre les groupes d'âge, il est clair que l'adoption globale de l'investissement numérique gagne du terrain, a ajouté M. Stroescu. Notre mission est d'inciter les Canadiens à agir en leur proposant des produits d'investissement numériques innovants qui génèrent de la valeur, en les rendant autonomes et en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers. »

Investir en ligne, mais pas seul

L'équipe d'experts - gestionnaires de portefeuille et analystes financiers agréés - de BMO prend des décisions de placement qui correspondent aux objectifs de placement et au niveau de tolérance au risque du client. Les portefeuilles modèles sont surveillés et rééquilibrés au besoin pour aider les clients à garder le cap sur leurs objectifs de placement.

Pour en savoir plus sur ConseilDirect, veuillez visiter le site www.bmo.com/ligne-d-action/conseildirect. Pour obtenir plus de renseignements sur Portefeuille futé BMO, visitez www.bmo.com/portefeuille-fute.

L'étude a été menée par Parameter Insights, une société de conseils et de recherche spécialisée dans les services financiers, par l'entremise d'un sondage en ligne effectué entre le 12 et le 22 octobre 2018 auprès d'un échantillon de 1 000 adultes canadiens. Les données ont été pondérées en fonction des plus récentes données du recensement canadien, afin d'être représentatives de l'âge, du sexe et des régions. Un échantillon probabiliste de 1 000 répondants entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 807 milliards de dollars au 31 janvier 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :