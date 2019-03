CargoM lance son nouveau site Internet : Montréal Transport Logistique - MTL





MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le secteur de la logistique et du transport de marchandises, avec plus de 120 000 emplois directs et indirects et plus de 6 000 entreprises, est primordial pour la vitalité du grand Montréal. Pilier économique important, il contribue à la prospérité de la région métropolitaine. Dans l'objectif de promouvoir notre industrie, CargoM est heureux d'annoncer le lancement de son nouveau site Montréal Transport Logistique - MTL. Ce site Internet complète le Guide Ambassadeur. Il a pour objectif principal de faire connaître notre plaque tournante du Grand Montréal.

Le Guide Ambassadeur qui consiste en :

Un dépliant version papier et numérisé intitulé Pourquoi choisir Montréal?;

Une clé USB promotionnelle comprenant des documents numérisés présentant la chaîne logistique et ses acteurs;

Un site Internet promotionnel lancé aujourd'hui.

« Ce site bilingue se veut une vitrine sur la plaque tournante du Grand Montréal. Comme les autres outils du Guide, il est destiné notamment à démontrer les avantages de notre chaîne logistique. Il nous permettra de rejoindre et d'informer les investisseurs étrangers afin qu'ils puissent venir développer leurs activités dans la métropole. Il servira à mettre en valeur les atouts et avantages économiques qu'offre notre territoire », a déclaré Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

Vous trouverez notamment sur ce nouveau site de l'information sur des temps de transit d'importation et d'exportation via Montréal, les raisons d'utiliser Montréal pour vos affaires, des vidéos présentant les forces de la grande région métropolitaine, et naturellement de l'information sur les membres et partenaires de CargoM. Nous vous invitons à découvrir le site et à le partager avec votre réseau.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement. L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 4,3 milliards de dollars en retombées économiques.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et l'ensemble de ses membres.

SOURCE Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :