Lancement officiel d'un vidéo sur l'âgisme, un facteur de risque d'isolement social





QUÉBEC, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Collectif aînés isolement social ville de Québec fait le lancement officiel d'une vidéo portant sur l'âgisme, facteur de risque de l'isolement social, par le biais de ses médias sociaux (Facebook et YouTube).

Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=R8Oc3lMlwaE&feature=youtu.be

Ce lancement a pour but de sensibiliser la population à l'âgisme qui est un frein à la participation sociale des ainés. La vidéo présente des formes courantes d'âgisme et des pistes de solution. Agir pour contrer l'âgisme contribue à diminuer l'isolement social en favorisant la participation sociale.

Le Collectif aînés isolement social ville de Québec a lancé une première vidéo en février 2018, portant sur l'isolement social et sur la participation sociale. Cette vidéo a rejoint près de 30 000 internautes sur Facebook et YouTube.

Le Collectif aînés isolement social ville de Québec est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés. S'inspirant de programmes implantés en Grande-Bretagne et ayant comme but de diminuer l'isolement social des aînés vivant dans 11 secteurs de la ville de Québec, le projet souhaite sensibiliser la population de Québec à l'isolement social et à ses impacts sur la société.

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada grâce au programme Nouveaux horizons pour les aînés.

