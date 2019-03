L'IBC2019 accueille les candidatures pour son programme de prix prestigieux





Les prix IBC2019 sont maintenant ouverts aux candidatures, dans le but de célébrer l'excellence à travers l'industrie. Qu'il s'agisse des réalisations techniques les plus passionnantes dans les domaines des médias, du divertissement et de la technologie ou des réalisations et projets individuels exceptionnels qui ont eu un impact social positif, les IBC Awards sont une marque de reconnaissance très prisée par ses pairs, conformément à la devise de l'IBC ; "Par l'industrie, Pour l'industrie".

IBC est ravi d'annoncer deux nouvelles catégories cette année, qui reflètent la façon dont l'industrie évolue à l'échelle mondiale. Le Young Pioneer Award , qui récompense le nouveau talent le plus brillant de l'industrie. Parmi les candidats, les trente étoiles montantes faisant preuve d'une passion, d'une ambition et d'un engagement remarquables dans leur travail, que ce soit dans un rôle créatif, technique, commercial ou stratégique, seront sélectionnées dans la liste " IBC365 30 under 30 " et le projet le plus remarquable recevra le Young Pioneer Award. Le Social Impact Award récompensera une initiative ou une campagne d'entreprise qui a un impact positif dans le monde entier, abordant une question importante dans le contexte de l'industrie, comme la durabilité, la diversité ou la santé. Ces deux nouvelles catégories de prix sont gratuites.

"Il est important pour IBC de mettre en lumière les talents émergents et de reconnaître les réalisations qui poussent l'industrie vers de nouveaux sommets. Nous sommes ravis de présenter ces nouveaux prix pour célébrer la façon dont les professionnels brillants de notre secteur accomplissent de grandes choses", a déclaré Jaisica Lapsiwala, Head of Content, IBC.

De retour pour 2019, les très prisés Innovation Awards, promouvant la créativité des projets et des équipes qui les soutiennent. Alors que les perturbations dans l'industrie des médias, du divertissement et de la technologie se poursuivent et que la convergence avec d'autres secteurs verticaux s'accélère, les juges sont impatients de voir des exemples de collaboration productive menant à des solutions novatrices aux défis et aux possibilités créés. La taille et l'ampleur d'un projet n'ont pas d'importance tant que l'inscription démontre une innovation révolutionnaire et résout un problème du monde réel de façon créative. Les trois catégories du Innovation Award sont Content Creation, Content Distribution et Content Everywhere.

Les candidats bénéficieront du programme de marketing mondial dédié aux prix et sont invités à assister à la cérémonie de remise des prix, qui aura lieu pendant l'IBC le dimanche 15 septembre à l'auditorium RAI, à Amsterdam. Au cours de la cérémonie, plusieurs Outstanding Achievement Awards seront également décernés par les juges, notamment le prix le plus prestigieux de l'IBC ; l'International Honour for Excellence.

La date limite pour les soumissions est le mardi 23 avril 2019.

Tous les détails sur la façon de participer peuvent être trouvés à l'adresse suivante show.ibc.org/awards.

À propos de l'IBC

L'IBC est le salon mondial de référence de l'industrie des médias, du divertissement et des technologies. Il attire plus de 55.000 visiteurs de plus de 170 pays et combine une conférence évaluée par les pairs très réputée et une exposition présentant plus de 1.700 grands fournisseurs de technologies de pointe. En plus de l'exposition et de la conférence de niveau mondial, IBC inclut également IBC Daily, IBCTV et IBC365.

IBC365 offre la vision et l'opinion des principaux journalistes du secteur à longueur d'année sur les sujets d'actualité et les principales tendances, ainsi que des livres blancs pointus, des documents techniques révisés par des pairs, des webinaires très attrayants et une vaste vidéothèque.

L'IBC2019 en quelques dates

Conférence : 13 - 17 septembre 2019

Exposition : 13 - 17 septembre 2019

Pour plus d'information concernant about IBC2019, rendez-vous sur : show.ibc.org/awards.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

