CleverTap s'associe avec Nexmo, la plateforme API de Vonage, afin de permettre aux spécialistes du marketing de communiquer avec leurs clients à grande échelle





Les spécialistes du marketing mobile peuvent désormais tirer parti de divers canaux de communication avec les clients, tels que les SMS, les applications de messagerie sociale, etc., pour concevoir des expériences client engageantes qui favorisent la fidélisation des utilisateurs sur le long terme et la satisfaction des clients, et ce de manière fiable et efficace

SAN FRANCISCO, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- CleverTap, la plus importante plateforme d'automatisation de marketing mobile, a annoncé aujourd'hui avoir choisi Vonage (NYSE : VG), un chef de file des communications dans le cloud pour entreprises, afin de proposer de nouveaux canaux d'engagement des utilisateurs directement à partir de la plateforme d'automatisation mobile de CleverTap en utilisant Nexmo, la plateforme API de Vonage. Grâce à ce partenariat, les clients peuvent facilement concevoir à grande échelle des expériences de communication omnicanal personnalisées tout au long du cycle de vie du client, ce qui leur permet de créer de précieuses relations client et d'accroître l'engagement des consommateurs.

De nos jours, les consommateurs interagissent avec les marques à travers de nombreux points de contact. Ils sont 90 % à commencer une tâche sur un appareil et à la terminer sur un autre. * Les spécialistes du marketing doivent s'adapter à cette évolution du comportement des consommateurs et faire évoluer leurs stratégies d'engagement afin de s'assurer du bon déroulement du parcours client. Pour proposer une expérience client à caractère global, les spécialistes du marketing doivent éliminer les silos de données, orchestrer le parcours des consommateurs sur plusieurs canaux et dialoguer avec les clients sur le canal le plus pertinent, en fonction de leurs préférences.

« CleverTap fournit aux plus grandes entreprises mondiales les meilleures solutions de marketing mobile pour les aider à créer une expérience client harmonieuse », a déclaré Sunil Thomas, cofondateur et PDG de CleverTap. « L'expertise éprouvée de Nexmo dans le domaine des communications dans le cloud, combinée à sa capacité à exploiter rapidement les dernières avancées technologiques, fait de Nexmo un partenaire clé pour nous. Les clients de CleverTap peuvent se concentrer sur la création de stratégies d'engagement différenciées gagnantes sans avoir à se soucier de problèmes opérationnels tels que la sécurité, la délivrabilité et la fiabilité. »

« Le partenariat de Vonage avec CleverTap permet aux clients de communiquer à grande échelle avec leurs utilisateurs au travers des canaux appropriés avec le message approprié et offre une expérience supérieure qui favorise la rétention des utilisateurs et les revenus sur le long terme », a déclaré Omar Javaid, directeur des produits de Vonage. « La capacité de segmenter automatiquement les utilisateurs en temps réel sur la base de leur propension à répondre positivement à un message spécifique sur un canal favorable est ce qui rend ce partenariat unique. »

CleverTap aide les marques grand public à conserver leurs utilisateurs à vie. Les équipes de développement utilisent les capacités d'automatisation, d'intelligence artificielle/apprentissage automatique et de personnalisation de CleverTap pour gérer et améliorer le cycle de vie du client en proposant une expérience la plus cohérente possible à travers l'ensemble des points de contact. Combinant de manière unique une plateforme de données unifiée, une segmentation et des informations automatisées et un engagement omnicanal, CleverTap permet aux marques d'optimiser les expériences client en temps réel et à grande échelle.

Plus de 8000 marques mondiales, dont Star, Sony, Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, BookMyShow et DealsPlus, font confiance à CleverTap pour les aider à créer un lien avec les utilisateurs et à développer leurs applications mobiles. CleverTap a des bureaux à San Francisco, à New York, à Londres, à Singapour, à Mumbai et à Bengaluru. Pour découvrir comment des entreprises de toutes tailles développent des relations plus fructueuses avec leurs clients, consultez la page client . Pour plus d'informations sur CleverTap, consultez le site Web clevertap.com ou suivez CleverTap sur Facebook et Twitter .

