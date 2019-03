Hainan Airlines a lancé un vol direct Shenzhen-Tel Aviv le 22 février





SHENZHEN, Chine, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (« Hainan Airlines ») a lancé son vol direct reliant Shenzhen à Tel Aviv le 22 février 2019. Cette ligne, qui compte deux vols aller-retour par semaine les lundis et vendredis, sera exploitée sur un Boeing 787-9 Dreamliner.

La ville de Shenzhen, vitrine de la réforme et de l'ouverture de la Chine, est l'un des trois principaux centres technologiques et financiers nationaux du pays, et offre un immense potentiel de croissance pour le marché local de l'aviation. Ces dernières années, la compagnie aérienne a lancé plus de dix vols internationaux au départ de Shenzhen, avec des lignes à destination et en provenance de Bruxelles, de Madrid, de Paris et de Vancouver, ainsi que d'autres destinations. Le vol Shenzhen-Tel Aviv est la première ligne directe de Hainan Airlines reliant la Chine continentale et le Moyen-Orient, fournissant aux passagers de Chine du Sud des options de voyages internationaux plus diversifiées et plus pratiques. Les passagers trouveront davantage d'informations sur les modalités de réservation sur le site Web officiel de la compagnie aérienne www.hnair.com, ou en contactant l'assistance téléphonique de la compagnie aérienne au 95339.

Ligne N° de vol Heure de départ Heure d'arrivée Calendrier Appareil Shenzhen-Tel Aviv HU743 1h35 7h35 lundi / vendredi B787-9 Tel Aviv- Shenzhen HU744 12h10 5h00 +1 lundi / vendredi B787-9

Programme des vols Shenzhen-Tel Aviv de Hainan Airlines (tous les horaires sont présentés en heure locale)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg

