En cette Journée nationale des céréales, laissez libre cours à votre imagination!





Un sondage annuel? dévoile que les Canadiens dégustent leurs céréales de nouvelles manières audacieuses

MISSISSAUGA, ON, le 6 mars 2019 /CNW/ - Afin de célébrer la Journée nationale des céréales le jeudi 7 mars 2019, un récent sondage? mené par Kellogg Canada Inc. dévoile que les Canadiens continuent de faire preuve de beaucoup d'imagination au moment de rehausser leurs céréales. Explorateurs de saveurs et non-conformistes, près de 90 % des Canadiens continuent de consommer des céréales, et environ un Canadien sur quatre consomme des céréales plus de trois fois par semaine.

Le sondage sur les céréales de cette année nous a servi bien des surprises :

Près de 40 % des Canadiens sont des consommateurs nocturnes et préfèrent déguster leurs céréales comme collation de fin de soirée;

Les Canadiens se soucient de plus en plus de leur santé et cela se reflète dans leurs choix de céréales : plus de 61 % d'entre eux indiquent que la valeur nutritive est un facteur clé dans leurs choix de céréales;

La génération Y est la moins susceptible de jumeler le lait de vache et les céréales : 41 % des répondants choisissent des substituts de lait pour remplir leur bol, alors que 21 % optent pour un lait aromatisé;

5 % des Canadiens combinent leurs aliments préférés du matin : les céréales et le café.

« Le sondage de la Journée nationale des céréales de cette année nous a appris une chose : nous sommes toujours une nation friande de céréales. Qu'il s'agisse de remettre en question les profils de saveur traditionnels, de personnaliser nos bols afin de satisfaire nos préférences individuelles ou simplement de savourer des céréales comme collation à tout moment, l'amour des Canadiens pour les céréales est indéniable », conclut Lores Tomé, directrice Communications et Affaires générales pour Kellogg Canada Inc. « Chez Kellogg, nous sommes fiers d'offrir une gamme de céréales délicieuses et nutritives qui rivalise de créativité avec les manières dont les Canadiens choisissent de les déguster. »

Épicez votre journée!

Les Canadiens n'ont pas peur de s'aventurer en terrain inconnu lorsqu'il s'agit de leur consommation de céréales :

Près de deux tiers des Canadiens sont prêts à faire l'essai de profils de saveur variés dans leurs céréales;

La génération Y est chef de file du mouvement des consommateurs de céréales non conventionnelles, avec 75 % des répondants affirmant qu'ils feraient l'essai de nouvelles épices dans leurs céréales (28 % des répondants ajouteraient de la mélasse de grenade et 16 % feraient l'essai du curcuma);

52 % des Canadiens ajouteraient de la cannelle à leurs céréales et un Canadien sur cinq serait intéressé par des saveurs encore plus intenses, comme le gingembre confit ou l'écorce de citron confite.

Combinaisons audacieuses!

D'un océan à l'autre, les Canadiens ont un petit faible pour les céréales - nous préférons les accompagner avec goût :

44 % des Canadiens ajoutent des fruits frais à leurs céréales;

26 % les agrémentent de yogourt;

25 % préfèrent y ajouter un peu de texture à l'aide de fruits secs;

22 % adorent le côté croquant qu'apportent les noix et les graines; et

même les jumelages les plus inattendus ne sont pas hors concours, avec 1 % des Canadiens affirmant qu'ils y ajouteraient du bacon, de la sauce barbecue, du ketchup et même de la sauce soya!

La créativité en matière de céréales, d'un océan à l'autre

La diversité culturelle des Canadiens se reflète dans leurs préférences marquées en ce qui a trait aux céréales selon leur province de résidence :

85 % des Manitobains affirment que le goût est le facteur le plus important;

42 % des Albertains sont enclins à ajouter un substitut de lait;

30 % des Canadiens de la région de l'Atlantique savourent un bol de céréales trois fois par semaine;

26 % des Québécois sucrent leurs céréales avec du sirop d'érable, soit près du double de la moyenne nationale;

Les Ontariens sont plus enclins à favoriser des céréales polyvalentes, qu'ils pourront potentiellement utiliser dans une recette;

Les Saskatchewanais savourent leurs céréales en tout temps au cours de la journée, du petit déjeuner jusqu'à la collation de fin de soirée; et

Les Britanno-Colombiens préfèrent déguster leurs céréales au petit déjeuner seulement.

Le 7 mars prochain, laissez libre cours à votre imagination et partagez vos étonnantes créations à base de céréales sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #JournéeNationaleDesCéréales.

À PROPOS DE KELLOGG CANADA INC.

Entreprise motivée par l'objectif d'enrichir et d'enchanter le monde avec des aliments et des marques qui comptent, Kellogg Canada est le premier producteur de céréales prêtes à consommer au Canada. Tous les jours, nos marques renommées nourrissent des familles pour qu'elles puissent s'épanouir et grandir. Ces marques comprennent notamment All-Bran*, Kellogg's Corn Flakes*, Corn Pops*, Eggo*, Froot Loops*, Kellogg's Frosted Flakes*, Kashi*, Kellogg's* Raisin Bran deux pelletées*, Mini-Wheats*, Nutri-Grain*, pop-tarts*, Pringles*, Rice Krispies*, Special K* et Vector*. Nous sommes aussi une entreprise qui a du coeur : nous nous sommes engagés à aider à créer 3 milliards de meilleures journées d'ici 2025 grâce à notre plateforme d'objectif global Des petits déjeuners pour des meilleures journées. Pour en savoir plus sur notre modèle de chef de file commercial responsable, sur nos produits enchanteurs et sur la façon dont nous nous efforçons d'apporter notre contribution dans nos collectivités de par le monde, rendez-vous sur le site www.kelloggcompany.com. Pour en apprendre plus sur les efforts que déploie Kellogg Canada, veuillez visiter le site www.kelloggs.ca.

© 2019, marque de commerce de Kellogg Company utilisée sous licence par Kellogg Canada Inc.

? À PROPOS DU SONDAGE SUR LES CÉRÉALES Les 25 et 26 février 2019, nous avons effectué un sondage en ligne auprès de 1 318 Canadiens d'âge adulte qui mangent des céréales choisis au hasard parmi les participants au forum Maru Voice Canada. Les différences de totaux sont attribuables aux moyennes.

SOURCE Kellogg Canada Inc.

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :