Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada à quatre entreprises et un organisme des Îles-de-la-Madeleine

Papiers Tissu KP inc. (« PTKP »), qui détient un intérêt limité dans Produits Kruger S.E.C (« PK S.E.C. »), publiera les résultats financiers de PTKP et de PK S.E.C. pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018 le jeudi 7 mars 2019, avant...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, annoncera une contribution financière à quatre entreprises et un organisme...