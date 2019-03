Une affaire risquée : Les entreprises canadiennes ignorent bien les risques associés à l'audit de la paie!





TORONTO, le 6 mars 2019 /CNW/ - Un trop grand nombre d'employeurs négligent souvent la paie, une des principales fonctions opérationnelles. Et, malheureusement, ils exposent ainsi leur entreprise à des risques importants.

En 2018, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a audité la paie de quelque 47 795 entreprises et a imposé des pénalités de plus de 29 millions de dollars.

Malgré ces risques, selon un sondage récent parrainé par l'Association canadienne de la paie (ACP) et mené par le Forum Angus Reid, plus de la moitié (ou 54 %) des chefs d'entreprise canadiens avouent ne pas savoir comment se préparer à un audit de la paie. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que deux tiers (66 %) des répondants qui affirment être directement responsables de la paie déclarent ne pas être prêts.

Le sondage a révélé que près de 70 pour cent des chefs d'entreprise canadiens ignorent ou ne songent même pas à la possibilité d'un audit de la paie. Or, dès qu'un audit prend de la notoriété, vingt-cinq pour cent des chefs d'entreprise avouent être très stressés à l'idée de devoir payer une amende pour non-conformité de la paie.

Les audits de la paie sont choisis au hasard à tout moment et ils diffèrent grandement des vérifications fiscales traditionnelles auxquelles la plupart des employeurs s'attendent. En effet, un audit de la paie est une inspection par un tiers qui confirme que l'administration de la paie, les comptes débiteurs, les comptes créditeurs et la déclaration des avantages imposables sont conformes aux règlements établis par diverses agences, comme l'Agence du revenu du Canada, Revenu Québec, l'indemnisation des travailleurs et les normes d'emploi ou du travail.

Le manque de conformité constaté durant un audit de la paie peut entraîner de fortes amendes et pénalités pour les employeurs qui risquent d'être assujettis à d'autres audits à l'avenir. Le document gratuit L'audit de paie simplifié de l'ACP offre de précieux conseils aux employeurs qui ne manqueront pas d'apaiser leur anxiété si leur paie fait l'objet d'un audit.

Ce guide est l'une des nombreuses ressources d'audit de paie offertes par l'Association. Les membres peuvent accéder aux Lignes directrices relatives à la préparation à un audit de la paie et à la Liste de vérification en cas d'audit, ainsi qu'à l'équipe de conseillers en conformité de l'Association qui peuvent répondre à toutes les questions pressantes sur l'audit.

L'Association offre également des possibilités d'apprentissage uniques qui aident les organisations à se préparer à un audit de la paie, notamment les séminaires et webinaires suivants : Avantages et allocations imposables, Normes d'emploi et du travail et L'essentiel de la paie pour les professionnels de la comptabilité et des RH.

À propos de l'Association canadienne de la paie

Au Canada, 1,5 million d'employeurs comptent sur les spécialistes de la paie pour assurer le versement exact et à temps de salaires et d'avantages imposables de l'ordre de 970 milliards de dollars, des retenues obligatoires fédérales et provinciales de 324 milliards de dollars et des prestations de retraite et de maladie de 188 milliards de dollars, tout en se conformant à plus de 200 exigences réglementaires fédérales et provinciales. Depuis 1978, l'Association canadienne de la paie (ACP) influence, tous les ans, les procédures et les pratiques de conformité de la paie de plus de cinq cent mille paies organisationnelles. En tant que source faisant autorité en matière de connaissances sur la paie canadienne, l'ACP favorise la conformité de la paie au moyen de la représentation et de la formation. Pour en savoir plus sur les Séminaires de perfectionnement professionnel, les programmes d'accréditation et les avantages de l'adhésion à l'ACP de l'Association, visitez : paie.ca

À propos du sondage :

Ce sont les résultats des travaux de recherche ou sondage en ligne parrainé par l'Association canadienne de la paie du 4 au 7 février 2019 avec un échantillon représentatif (N456) de membres canadiens du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en français et en anglais.

