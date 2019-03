Une recherche révolutionnaire sur la mémoire montre que l'extrait de la plante amazonienne griffe de chat PTI-00703 est un puissant inhibiteur et réducteur des plaques et des enchevêtrements cérébraux





EDMONDS, Washington, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- Scientific Reports a récemment publié un article de recherche historique ayant des implications favorables immédiates pour la santé du cerveau et la perte de mémoire dans le cerveau vieillissant. L'article intitulé «?The Amazon rain forest plant Uncaria tomentosa (Cat's claw) and its specific proanthocyanidin constituents are potent inhibitors and reducers of both brain plaques and tangles?» (La plante de la forêt pluviale amazonienne Uncaria tomentosa [griffe de chat] et ses constituants proanthocyanidiniques spécifiques sont de puissants inhibiteurs et réducteurs des plaques et des enchevêtrements cérébraux), identifie l'extrait de la plante de la forêt pluviale amazonienne griffe de chat PTI-00703 comme une solution naturelle puissante pour inhiber et réduire l'accumulation des plaques bêta-amyloïdes et les enchevêtrements de protéine tau dans le cerveau, raison principale pour laquelle nous perdons la mémoire avec le vieillissement.

Le Dr Snow et son équipe ont identifié entièrement les principaux polyphénols de la griffe de chat PTI-00703 (connus sous le nom de proanthocyanidines) responsables de la puissante activité inhibitrice et réductrice sur les plaques et les enchevêtrements cérébraux. Ils ont également déchiffré, pour la première fois, la façon dont ces polyphénols spécifiques peuvent contribuer à améliorer la santé du cerveau. Il s'agit de la première publication déchiffrant le mécanisme exact de la façon dont les feuillets bêta des protéines des plaques et des enchevêtrements sont désagrégés par des polyphénols spécifiques dans un extrait végétal naturel récemment découvert.

L'article de recherche, qui peut être consulté à l'adresse suivante https://www.nature.com/articles/s41598-019-38645-0 a été rédigé par le Dr Alan Snow, chercheur de renommée mondiale sur le vieillissement du cerveau et la maladie d'Alzheimer. D'éminents collègues de huit institutions différentes ont contribué à la recherche qui a couvert une période de dix ans et qui a produit une série de découvertes importantes et jamais rapportées auparavant sur les effets et le mécanisme d'action de la griffe de chat PTI-00703, un inhibiteur végétal naturel des plaques et des enchevêtrements cérébraux.

Les points marquants du mécanisme d'action déchiffré sont les suivants :

Les principaux constituants polyphénoliques de la griffe de chat PTI-00703 pénètrent dans le cerveau rapidement (en quelques minutes) après avoir été dans le sang

Les composants polyphénoliques des petites molécules de la griffe de chat PTI-00703 se lient ensuite à la protéine bêta-amyloïde dans les plaques et à la protéine tau dans les enchevêtrements

Ces composants forment un coin qui ouvre spécifiquement et complètement la structure secondaire des feuillets bêta des fibrilles des protéines bêta-amyloïdes dans les plaques et des filaments des protéines tau dans les enchevêtrements, les faisant se désagréger presque instantanément en matériau amorphe non fibrillaire

La microglie du cerveau nettoie ensuite la matière non toxique et l'élimine du cerveau

La diminution de la charge de plaques dans le cerveau de 50 à 60 % en 3 mois a conduit à une amélioration marquée (50 à 60 %) de la mémoire à court terme chez les souris transgéniques productrices de plaques

Les principaux ingrédients de la griffe de chat PTI-00703 ont également réduit de façon marquée l'inflammation dans le cerveau

«?Cet article prouve que le code complexe régissant le rôle que les polyphénols puissants, en particulier la griffe de chat PTI-00703, jouent dans la santé du cerveau a finalement été déchiffré. L'homme (moi y compris) essaye depuis des siècles de résoudre ce casse-tête biologique, pour mettre au point un médicament permettant de réduire les plaques et les enchevêtrements cérébraux, alors que la nature en a toujours eu la clé?», a déclaré le Dr Alan Snow, auteur principal.

«?Il s'agit d'un grand pas en avant dans les domaines de la santé du cerveau, du vieillissement cérébral et de l'étude de la perte de mémoire liée à l'âge?», a poursuivi le Dr Snow. «?Un essai clinique à double insu, contrôlé par placebo, chez l'humain est prévu au cours de l'année à venir et je suis convaincu que l'étude appuiera ce que nous avons découvert et documenté dans cet article. Quiconque se soucie de la préservation de la mémoire devrait accorder de l'attention à cet article historique. Qui aurait cru qu'une plante au fin fond de la forêt amazonienne détiendrait la clé???»

À propos du Dr Alan Snow - Chercheur principal et auteur principal

Le Dr Alan Snow est l'une des autorités les plus réputées au monde dans le domaine du vieillissement du cerveau et de la maladie d'Alzheimer. Il a été professeur de recherche agrégé en pathologie à l'Université de Washington à Seattle, où il a été responsable de l'équipe projet de l'Alzheimer's Disease Research Center pendant plus de 10 ans. Le Dr Snow a réalisé de nombreuses publications sur les plaques et enchevêtrements cérébraux et a été le premier à découvrir la présence de protéoglycanes de sulfate d'héparane (HSPG) dans la maladie d'Alzheimer et les maladies à prions. Il a démontré que les HSPG jouent un rôle important dans l'apparition de la maladie d'Alzheimer et dans de nombreux autres troubles amyloïdes. Il est l'inventeur de 340 brevets délivrés, récipiendaire d'un prix LEAPS de la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Disease Research et récipiendaire de 18 subventions du National Institute of Health, y compris des subventions pour identifier de nouveaux inhibiteurs de plaques et d'enchevêtrements. Le Dr Snow étudie le vieillissement du cerveau, les pertes de mémoire ainsi que les plaques et enchevêtrements cérébraux depuis plus de 30 ans. Il est actuellement fondateur et président-directeur général de Cognitive Clarity Inc., une société située à Edmonds, dans l'État de Washington.

